Microsoft sta investendo in Asobo, nuova esclusiva Xbox in cantiere

Il CEO di Asobo Sebastian Wloch ha rivelato che Microsoft sta investendo nella software house francese dopo il lavoro svolto su Microsoft Flight Simulator.

Lo studio di Bordeaux è noto ai più per aver realizzato A Plague Tale: Innocence, un titolo story-driven ambientato ai tempi della Peste Nera e pubblicato da Focus Home Interactive.

A detta di Wloch, Asobo sta lavorando a due progetti in questo momento: uno con Focus Home Interactive, che potrebbe essere un seguito o un erede spirituale di A Plague Tale, e un secondo che sarebbe «un altro frutto di una partnership con Microsoft» e dunque, salvo sorprese, un’esclusiva Xbox.

Microsoft sta fornendo «supporto finanziario, tecnologico e sull’espansione dell’organico», così come sta aiutando con lo sviluppo di Microsoft Flight Simulator per Xbox One e Xbox Series X|S.

Inoltre, è stato rivelato che il simulatore è stato realizzato con il supporto di Turn 10 Studios, il team dietro Forza, che ha fornito aiuto sulla «fisica, il fotorealismo, la densità e la struttura base del FTech Engine».

Un trattamento da vero e proprio studio first-party, insomma, che presto o tardi potrebbe sfociare in un’acquisizione come in tanti paventano da tempo.

La relazione potrebbe comunque anche mantenersi sempre su questo stesso piano, com’è accaduto con il team di Ori, Moon Studios, che recentemente è stato libero di firmare un accordo di publishing multipiattaforma con Private Division.

Microsoft sta del resto diversificando i suoi investimenti gaming, non puntando solo su acquisizioni ma anche su partnership strategiche come quella con SEGA.