Microsoft Flight Simulator, analisti sicuri: farà vendere $2,6 miliardi in hardware

Quando abbiamo preso in analisi Microsoft Flight Simulator, nella nostra video recensione, abbiamo messo in evidenza come il titolo di Asobo Studio e del gigante Microsoft rappresentasse un vero assaggio di next-gen, grazie a un’esperienza tecnica che non ammette compromessi e che, come dimostrano sia i video che gli scatti migliori in-game, consente di confondersi facilmente tra realtà e virtuale.

Secondo gli esperti di mercato di Jon Peddie Research, che si occupano di studiare l’andamento degli hardware per predire i futuri spostamenti di denaro, proprio il simulatore consentirà di far girare $2,6 miliardi in hardware PC nell’arco dei prossimi tre anni.

Flight Simulator ha stregato gli appassionati per la sua grafica fotorealistica

Secondo gli esperti, questa cifra includerà nuove build PC, processori, monitor, cloche, manette, pedaliere, componenti per la simulazione dell’ambiente di un abitacolo (come sedili) e attrezzature per la realtà virtuale, che i consumatori acquisteranno per cercare di far rendere al meglio l’esperienza ludico-simulativa di Flight Simulator.

Secondo JPR, il gioco venderà circa 2,27 milioni di copie da qui a tre anni, lo stesso tempo in cui innescherà spese per i citati $2,6 miliardi tra gli appassionati, che avranno «l’intento specifico di migliorare la loro esperienza di gioco», con questi acquisti. Si tratta quindi di un’occasione importante anche per i produttori di componentistica PC, che grazie a Flight Simulator vedono i giocatori bendisposti ad aggiornare le loro postazioni.

Vi ricordiamo che la simulazione di volo di ultima generazione è disponibile su PC e arriverà anche su Xbox.