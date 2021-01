MicroSD Sandisk Nintendo Switch da 128GB al prezzo più basso di sempre su Amazon!

La dotazione esigua di memoria integrata in Nintendo Switch ha costretto molti videogiocatori ad acquistare microSD per ampliare lo spazio a disposizione per il download di applicazioni e videogiochi in formato digitale da Nintendo eShop. Se avete appena acquistato un Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite (o avete bisogno semplicemente di una scheda di memoria aggiuntiva), oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente Amazon offre la possibilità di portarsi a casa la microSD da 128GB prodotta dalla nota compagnia SanDisk con licenza ufficiale Nintendo al prezzo più basso di sempre!

La microSD SanDisk da 128GB per Nintendo Switch sfoggia un’appariscente colorazione rossa con un simpatico funghetto in bella vista. Il dispositivo offre prestazioni ottimali per il caricamento ed il salvataggio dei dati, grazie ad una velocità massima di 100MB/s e 90MB/s, rispettivamente in lettura e scrittura. Le possibilità offerte dalla presenza di una memoria microSD sono molteplici. Oltre all’opportunità di trasferire i giochi dalla memoria interno a quella esterna, così da liberare spazio sulla console, è permesso il salvataggio di video, screenshot, dati di aggiornamento software e DLC.

La microSD SanDisk da 128GB per Nintendo Switch viene solitamente proposta a 53,99€, ma ora potrete averla a soli 19,49€, risparmiando ben 34,50€ sull’usuale prezzo di listino. Si tratta di un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire per mettere le mani su un prodotto ufficiale Nintendo che potrà esservi sicuramente utile per il vostro Switch o, nel caso, per qualsiasi dispositivo in grado di impiegare le microSD per l’archiviazione dei dati, come smartphone o fotocamere.

» Clicca qui per acquistare la microSD SanDisk da 128GB per Nintendo Switch a prezzo scontato «

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon