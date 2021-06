Metroid Dread: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

In occasione dell’E3 2021, Nintendo ha presentato ufficialmente per la prima volta Metroid Dread, nuovo titolo della celeberrima serie che vi metterà nei panni nuovamente della cacciatrice di taglie intergalattica Samus Aran in un’avventura ambientata dopo gli eventi di Metroid Fusion.

In Metroid Dread, Samus si troverà ad indagare su una misteriosa trasmissione inviata dalla Federazione Galattica sul pianeta ZDR. Purtroppo, scoprirà ben presto che il pianeta è invaso da pericolose forme di vita aliene e creature meccaniche, alle quali dovrà sopravvivere.

Nella nostra anteprima abbiamo affermato che «la direzione artistica basata sull’idea di inquietudine ci ha convinto molto, coadiuvata anche dalla presenza degli ineluttabili E.M.M.I. che daranno la caccia a Samus. Il contrattacco è un elemento di gameplay interessante, che toglie la polvere alle classiche dinamiche dei metroidvania accelerando il ritmo».

Metroid Dread è attualmente in sviluppo per Nintendo Switch, mentre il suo debutto sul mercato è previsto per il prossimo 8 ottobre. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One.

Edizione Standard

Ovviamente, non può di certo mancare l’edizione standard del gioco, che, come di consueto, offre la possibilità di gettarsi subito a capofitto a caccia di zombie spendendo il minor prezzo possibile. Se vi interessa solo il gioco nudo e crudo, vi consigliamo di accaparrarvi la Standard Edition.

Edizione Speciale

Rispetto all’edizione standard, l’edizione speciale comprende, oltre al gioco completo, anche la Steelbook, un set di carte olografiche ed un artbook da 190 pagine, il tutto all’interno di una speciale confezione da collezione.