Metroid 64 torna in vita e arriva su PC, grazie al lavoro di un fan

Ci sono tantissimi videogiochi che diventano storie, poi leggende, per scomparire alla fine, e Metroid 64 è uno di questi.

L’avventura di Samus, che sbarcò anche su 3DS come potete vedere tramite Amazon, per Nintendo 64 è uno di quei tanti progetti che finiscono nel mondo del mistero.

Una console che ha avuto tantissime avventure dei personaggi più importanti di Nintendo. Ma non Samus, che arrivò nel mondo del 3D solo in epoca GameCube (che compie 20 anni).

Il cubetto viola che è stato esso stesso una storia intrigante. A partire dal suo colore iconico, che secondo Nintendo of America era troppo femminile.

Ben prima di Metroid Prime, che sancì l’esordio di Samus nella terza dimensione come detto, sarebbe dovuto essere Metroid 64 il primo gioco della serie in 3D.

Ma, come ben sapete, questo videogioco non uscì mai. A parte qualche screenshot, non è mai saltato fuori nulla.

Uno dei creatori originali di Metroid, Yoshio Sakamoto, qualche anno fa fornì degli spunti interessanti sul perché Metroid 64 venne abbandonato:

«Quando ho tenuto in mano il controller N64 non riuscivo a immaginare come potesse essere utilizzato per spostare Samus in giro. Quindi per me era semplicemente troppo presto per realizzare un Metroid 3D in quel momento. Nintendo a quel tempo si era rivolta a un’altra azienda. […] Rifiutò, dicendo che sfortunatamente non avevano la sicurezza per creare un gioco Metroid N64 che potesse reggere il confronto con Super Metroid.»

I tempi non erano maturi per Metroid 64, quindi. Ma Luto Akino, uno sviluppatore indipendente, vuole riportare alla luce quel progetto.

Come riporta PC Gamer, lo sviluppatore sta lavorando per ricostruire quella versione del gioco a partire dagli screenshot emersi all’epoca, rimanendo fedele all’estetica, gameplay, ma anche l’avanzamento tecnologico dell’epoca.

Come potete vedere dalla breve clip qui sopra, sembra effettivamente di vedere un legittimo videogioco per Nintendo 64 in azione.

Il lavoro è nelle fasi preliminari, ma è abbastanza per ingannare l’attesa per Metroid Prime 4 che, nel frattempo, è scomparso da tantissimo tempo.

Il franchise nato su GameCube è stato surclassato però da Metroid Dread, un titolo che ha segnato dei record importanti su Nintendo Switch.