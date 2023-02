Metal Gear Rising 2 potrebbe essere in arrivo: annunciato un nuovo evento

Dopo essere stato protagonista di un vero e proprio rilancio grazie ai numerosi meme diffusi sul web, il momento di tornare sul capitolo più folle di Metal Gear potrebbe essere vicino: Metal Gear Rising 2 potrebbe infatti svelato in un nuovo evento dedicato.

Gli sviluppatori di PlatinumGames e proprio del folle spin-off con Raiden protagonista, hanno infatti annunciato un nuovo evento dedicato al decimo anniversario di Metal Gear Rising (lo trovate su Amazon), che si svolgerà il prossimo 21 febbraio.

Un annuncio che arriva proprio poche settimane dopo l’anticipazione dello stesso doppiatore di Raiden, Quinton Flynn, che aveva invitato i fan ad aspettare possibili novità in tema Metal Gear.

Al momento non è stato però confermato il reveal di alcun nuovo gioco dedicato, ma PlatinumGames ha promesso che sarà realizzata una nuova grafica dedicata per festeggiare i primi dieci anni dell’adrenalinico action sci-fi.

Inutile sottolineare che il nuovo evento dedicato ha fatto sperare i fan in possibili novità per il prosieguo della serie: da tempo gli appassionati sognano infatti di scoprire un eventuale Metal Gear Rising 2 o, in alternativa, anche un’edizione rimasterizzata del capitolo originale.

/

METAL GEAR RISING REVENGEANCE

10th Anniversary イベント予告

\

2023年2月21日に『メタルギア ライジング リベンジェンス』は発売から10周年を迎えます 当日には10周年記念としてプラチナゲームズ公式Twitterで #MGR のアニバーサリーアートをお披露目しますのでお見逃しなく pic.twitter.com/d7fgPrwvHh — プラチナゲームズ公式アカウント (@platinumgames_j) February 1, 2023

Il decimo anniversario sarebbe effettivamente l‘occasione ideale per annunciare nuovi eventuali piani: ricordiamo infatti che al momento Metal Gear Rising Revengeance può essere giocato solo sulle console Xbox in retrocompatibilità e su PC, mentre gli utenti PlayStation possono giocarci esclusivamente su PS3, data l’assenza di nuovi porting del titolo.

Chissà che dunque non possa essere proprio questo evento a smuovere le acque con un ritorno a sorpresa di Raiden: non possiamo fare altro che incrociare le dita e attendere con pazienza ulteriori novità dall’evento. Se dovessero arrivare annunci importanti, vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine.

Ricordiamo che Konami sembra voler credere ancora in questa saga, come dimostrato dal rinnovo del marchio avvenuto proprio un paio di anni fa, al quale non è però purtroppo seguito alcun annuncio ufficiale.

Il primo Metal Gear Rising, oltre a diventare protagonista di spassosi meme e parodie in rete, si è anche reso inaspettatamente protagonista anche di un grave scandalo, grazie a un record mondiale rivelatosi poi falsato.