Metal Gear festeggia 35 anni annunciando ritorni molto attesi

Potrebbe essere finalmente giunto il momento di rivedere in azione Metal Gear Solid 2 e 3, almeno stando a quanto lasciato intendere dalla Konami con un messaggio criptico sui social.

Il publisher ha infatti voluto ricordare che oggi si festeggia ufficialmente il 35esimo compleanno della serie, il cui quinto capitolo principale venne lanciato ormai quasi 7 anni fa (potete recuperarlo in consegna rapida su Amazon).

Circa un anno fa, Konami aveva fatto sapere di essere stata costretta a rimuovere dagli store di tutte le console ogni edizione di Metal Gear Solid 2 e 3 a causa di un filmato storico, per il quale erano scaduti i diritti, ma stando a quanto comunicato dagli editori presto potrebbero fare il loro ritorno.

Come riportato da Gematsu, Konami ha infatti comunicato di aver iniziato i preparativi «per riprendere le vendite dei giochi che erano state temporaneamente sospese».

Pur non menzionando direttamente Metal Gear Solid 2 e 3, il riferimento ai due amatissimi capitoli della saga sembra evidente: la rimozione era stata annunciata a sorpresa lo scorso novembre e da allora non si erano avute più notizie, lasciando perfino sospettare ai fan il peggio.

Fortunatamente, sembra che le cose stiano finalmente per cambiare: attualmente non sappiamo quando riprenderanno con precisione le vendite dei titoli in questione, ma vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori novità.

Ad ogni modo, ricordiamo che presto potremmo anche rivedere il terzo capitolo in formato remake o remastered: da tempo si chiacchiera infatti di una riedizione, anticipata da un indizio lanciato da quello che sarebbe il team coinvolto.