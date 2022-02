Mega Sconti Mediaworld: tante offerte imperdibili sui prodotti tech!

Dopo avervi offerte le classiche offerte del giorno, vogliamo segnalarvi che da Mediaworld sono tornati i Mega Sconti con le loro incredibili occasioni che riguardano molti articoli presenti sul portale come smartphone, TV, elettrodomestici e tanto altro, con anche la possibilità di pagare a rate usufruendo del Tasso Zero. Questa iniziativa sarà valida fino al 28 febbraio 2022 e, proprio per questo motivo, vi consigliamo di affrettarvi!

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo la smart TV LG OLED55B16LA, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.090€, rispetto agli usuali 1.699€ di listino, per un risparmio reale di 609€.

La smart TV LG OLED55B16LA è dotata di uno spettacolare pannello OLED da 55″ in grado di offrire il 100% di fedeltà cromatica, fornendovi una riproduzione il più possibile vicina alla realtà delle scene mostrate.

La smart TV LG OLED55B16LA è perfetta per il gaming, grazie all’interfaccia HDMI 2.1 con supporto alle tecnologie VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) ed eARC, nonché G-Sync e AMD FreeSync Premium.

La smart TV LG OLED55B16LA è equipaggiata con il sistema operativo WebOS, che consente di accedere a tutti i tuoi programmi e film preferiti sui più importanti servizi di streaming, come Netflix, Disney+, AppleTV e Prime Video.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa “Mega Sconti” trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

