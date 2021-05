MediaWorld, nuove PS5 in arrivo con un sito dedicato

Le scorte di Playstation 5 continuano a scarseggiare e non sorprende di certo vedere moltissimi acquirenti fare tutto il possibile per riuscire ad accaparrarsene un esemplare. Come avrete già notato, noi di Spaziogames stiamo facendo davvero di tutto per tenervi aggiornati, segnalandovi prontamente ogni volta che la console torna disponibile presso i maggiori rivenditori italiani. Ad esempio, ogni settimana vi avvisiamo puntualmente di quello che è ormai diventato un appuntamento fisso con le nuove scorte di Gamestop, seppur limitate.

Presto, fortunatamente, anche un’altra grossa catena presente sul territorio italiano, MediaWorld, darà la possibilità di acquistare la tanto bramata console di casa Sony. Infatti, è stata aperta una pagina dedicata, che potete raggiungere a questo indirizzo, nella quale potete registrarvi così da ricevere puntualmente un avviso non appena PS5 tornerà disponibile.

Vi raccomandiamo di registrarvi il prima possibile, se ancora non l’avete fatto, o assicurarvi che nella vostra area privata “My MediaWorld” i dati di spedizione e fatturazione siano aggiornati, così da procedere direttamente all’acquisto tramite carta di credito (o PayPal) quando sarà il momento.

Ovviamente, dato il numero limitato di pezzi che saranno commercializzati, MediaWorld limiterà gli ordini ad una sola console per cliente, in modo da dare al maggior numero di persone possibili la capacità di portarsi a casa la propria console preferita, evitando spiacevoli inconvenienti, accaduti più volte in passato, che vedevano alcuni utenti acquistare più prodotti contemporaneamente e lasciando, di conseguenza, molti potenziali acquirenti insoddisfatti.

Vi ricordiamo che PlayStation 5 è stata lanciata in un modello standard e in uno solo digitale, privo di lettore blu-ray. Al di là di questa caratteristica, le due console propongono la medesima scheda tecnica – e sono quindi ugualmente potenti.

Se volete scoprire tutte le caratteristiche della console next-gen targata Sony, potete comodamente raggiungere l’articolo che trovate a questo indirizzo, ovviamente sempre e solo sulle pagine di SpazioGames. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Clicca qui per registrarti nell’area dedicata a Playstation 5 di MediaWorld «

