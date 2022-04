Max Payne Remake, i fan hanno già una richiesta fondamentale

Durante la serata di ieri, senza preavviso, Remedy Entertainment ha annunciato di essere ufficialmente al lavoro sui remake di Max Payne e Max Payne 2 The Fall of Max Payne.

Il grande classico creato dal team di Control (che trovate su Amazon a prezzo davvero stracciato) è stato lanciato in origine il 23 luglio 2001 per PC Windows e meno di sei mesi dopo per PS2. Il sequel è invece uscito in America il 15 maggio 2012 e il 18 dello stesso mese in Europa.

I remake rientrano in un nuovo accordo siglato tra la software house finlandese e il colosso Rockstar Games, detentore della IP in questione.

Ora, come riportato anche da GamesRadar+, sembra che i fan del gioco originale abbiano una richiesta specifica, a detta loro molto importante.

Sul subreddit di gioco, decine di fan parlano della speranza che il volto di Sam Lake faccia il grande ritorno nel remake dell’originale Max Payne.

Insomma, i giocatori restano speranzosi che il volto di Lake riceva solo un aggiornamento in HD ma che di base non venga stravolto né modificato in alcun modo.

Per chi non lo sapesse, la faccia di Max nel gioco originale è in realtà modellata attorno al viso dello sviluppatore di Remedy, autore del primo capitolo del 2001.

Più di 20 anni dopo, Lake è salito al vertice di Remedy Entertainment, occupandosi anche di titoli come Alan Wake e Control.

Sicuramente, il volto di Payne nel 2022 dovrà essere molto migliore di quelle espressioni statiche e un po’ buffe del protagonista originale. Staremo a vedere se lo sviluppatore esaudirà il desiderio dei fan.

Nonostante Max non si faccia più vedere sulle scene da qualche anno, la serie continua comunque ad ispirare nuovi titoli, come questo che è stato svelato alcune settimane fa.

Inoltre, pochi sanno che in origine era prevista una modalità multiplayer per il gioco, dettaglio svelato in occasione del suo 17esimo compleanno.