Max Payne Remake esiste già per mano di un fan, e Sam Lake approva

Quello di Max Payne Remake è stato un annuncio che difficilmente ci si poteva aspettare, ma i fan di Remedy l’hanno accolto con gioia.

La saga videoludica, che è stata anche un film che tutti vogliamo dimenticare (ma se lo volete è disponibile su Amazon), è forse la più rappresentativa di Remedy.

Il primo Max Payne è un capolavoro difficile da superare, per citare la stessa Remedy, e nel caso ci sarà un nuovo capitolo l’impresa per il team di sviluppo sarà complessa.

E, per tastare il terreno, proporre i remake dei primi due capitoli è sicuramente un buon modo per capire se e come la saga potrà andare avanti.

Nell’attesa di saperne di più direttamente da Remedy, un fan ha cominciato a lavorare al modello di Max Payne per come potrebbe essere nel remake.

Il risultato è già ottimo di suo, pur essendo un semplice render in 3D, ma a renderlo ancora più prezioso è l’approvazione di Sam Lake.

Il lavoro è stato fatto da Alexey Savvon, un artista digitale russo (lo potete seguire nella sua pagina Artstation), che ha pubblicato il “suo” Max Payne Remake su Twitter.

Una produzione che è davvero ben fatta, come potete vedere qui sotto, e che anche lo stesso Sam Lake ha apprezzato:

Sam Lake, autore dell’originale Max Payne e direttore creativo e scrittore di tutti i titoli Remedy, prestò il suo volto per creare le fattezze del protagonista nel primo capitolo del titolo action.

Oggi, con la tecnologia moderna, quella somiglianza è più evidente che mai ed è davvero strano vederlo come vero protagonista del gioco.

In attesa che Remedy ci mostri il suo remake, i fan hanno già delle richieste molto specifiche per questo titolo tanto atteso.

Nel frattempo, lo studio sta lavorando anche all’altrettanto atteso Alan Wake 2, il cui sviluppo procede bene stando alle parole del team di sviluppo.