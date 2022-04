Mass Effect Legendary Edition per PS4 e Xbox ora a metà prezzo su Amazon!

Con l’arrivo del mese di aprile, Amazon ha lanciato le sue offerte di primavera che, fino al prossimo 13 aprile, vi permetteranno di risparmiare sino al 40% su tantissimi prodotti. Tra i tantissimi articoli presenti in offerta sul noto portale e-commerce, trovate la raccolta Mass Effect Legendary Edition, che potete ora acquistare a un prezzo imperdibile.

Mass Effect Legendary Edition vi darà modo di rivivere la leggenda di Shepard, creando e personalizzando il vostro personaggio sia a livello di aspetto fisico che di abilità. Inoltre, questa compilation vi permetterà di affrontare l’intera avventura mantenendo le vostre scelte nel passaggio da un gioco al successivo, le quali potranno influire sulle missioni e, addirittura, sul futuro stesso della galassia.

Mass Effect Legendary Edition comprende tutti i contenuti di base per giocatore singolo e oltre 40 contenuti scaricabili di Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, tra cui armi, corazze e pacchetti promozionali, ovviamente tutto rimasterizzato ed ottimizzato per offrire un balzo in avanti consistente rispetto alle edizioni originali per rendere al meglio a risoluzione 4K.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «L’edizione definitiva di Mass Effect, perlomeno per l’RPG sci-fi di altissimo lignaggio qual è stato concepito e non nel senso di un remake che ne stravolgesse i tratti, è però un prodotto che vale la pena riesplorare per i fan dell’originale scoraggiati dalla direzione recente di BioWare e desiderosi di grandi storie; ed è un’avventura che quanti negli anni si siano chiesti cos’abbia di speciale questa serie, ma non l’abbiano mai approfondita, ora possono vivere in un formato più moderno e godibile.»

Solitamente Mass Effect Legendary Edition viene proposto a 69,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 34,98€, pari a uno sconto del 50% e a un risparmio reale di 35€. Si tratta dell’occasione perfetta per giocare (o rigiocare) una delle trilogie fantascientifiche più amate a prezzo scontato.

