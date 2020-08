Marvel’s Avengers, la patch del Day One risolverà alcuni problemi

Mancano ormai pochi giorni al debutto sul mercato di Marvel’s Avengers, titolo sviluppato da Crystal Dynamics e pubblicato da Square Enix in uscita il prossimo 4 settembre per Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One e Windows PC, mentre approderà successivamente anche su Google Stadia, PS5 e Xbox Series X.

Stando allo sviluppatore, a partire da domani sui server del gioco sarà già disponibile la patch del Day One, la quale avrà dimensioni piuttosto generose, attestandosi sui 18GB, ed introdurrà diversi miglioramenti a svariati ambiti del prodotto, dalla risoluzione di saltuari blocchi dell’applicazione al matchmaking ed altro ancora. Ovviamente, non mancheranno diverse ottimizzazioni per incrementare le prestazioni sulle diverse console.

Avete letto che Marvel’s Avengers occuperà un totale di 90,20 GB su Xbox One? Ricordiamo che il gioco offrirà anche una risoluzione 4K con supporto HDR su One X e sfrutterà sfrutterà la tecnologia Smart Delivery, vale a dire che acquistandolo una volta su Xbox One a partire dal lancio darà modo di giocarlo anche su Xbox Series X quando la console e la versione del gioco saranno resi disponibili.

In futuro, il prodotto accoglierà altri supereroi, tra i quali Spider-Man, che sarà un’esclusiva per le edizioni PS4 e PS5.