Marvel Cinematic Universe: sconti fino al 33% su Amazon!

Il Marvel Cinematic Universe è ormai giunto a maturazione e contiene al suo interno tantissimi film aventi come protagonisti alcuni dei più iconici super eroi di casa Marvel. Se siete appassionati del genere, vi segnaliamo che su Amazon avete la possibilità di portarvi a casa diversi lungometraggi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

L’occasione è particolarmente interessante per coloro che devono completare la propria collezione o, magari, iniziarla da zero. Si passa dai recenti Black Widow e Shang-Chi – La Leggenda dei Dieci Anelli, proposti entrambi a soli 9,99€, rispetto agli usuali 14,99€ di listino (con uno sconto del 33%) a Captain America – Il primo Vendicatore, per il quale è necessario sborsare appena 8,79€ o Doctor Strange, ideale da rivedere prima di andare al cinema per gustarsi il nuovo Doctor Strange e il multiverso della follia, che potete portarvi a casa a soli 8,99€.

Fanno parte dell’iniziativa anche Avengers Age Of Ultron, Avengers Infinity War e Avengers Endgame, alcuni tra i migliori film del Marvel Cinematic Universe, così come i divertentissimi Guardiani della Galassia e Guardiani della Galassia Vol. 2.

Ricordiamo che, rispetto ai film in streaming su Disney+, questi cofanetti permettono di accedere a tantissimi contenuti speciali, come scene inedite o retroscena che sicuramente faranno la felicità dei veri appassionati. Si tratta di un’occasione davvero imperdibile per ottenere questi splendidi film sia in formato DVD che Blu-Ray e vi consigliamo anche di dare un’occhiata più approfondita sul portale per trovare ulteriori articoli a prezzo scontato che non fanno parte di questa iniziativa.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.