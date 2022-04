Mario Kart Live Home Circuit: sconto del 30% su Amazon!

Siete appassionati di Mario Kart e vi piacerebbe sfrecciare con Mario e soci anche nella realtà? Oggi, abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere il set Mario di Mario Kart Live: Home Circuit a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Con Mario Kart Live: Home Circuit, frutto di una cooperazione tra Nintendo e Velan Studios, i giocatori possono usare una console Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite per gareggiare usando un kart telecomandato. Il kart accelera nel mondo reale quando i giocatori ottengono un turbo nel gioco, si ferma quando viene colpito da uno strumento e reagisce in tanti altri modi diversi a seconda della gara. I giocatori hanno a disposizione delle porte per tracciare i circuiti nella loro casa e l’unico limite è la loro immaginazione.

Oltre a gareggiare contro i Bowserotti nei Gran Premi per sbloccare skin per i circuiti e costumi per Mario e Luigi, gli utenti possono giocare insieme a un massimo di altre tre persone nella modalità multiplayer in locale. Inoltre, la telecamera montata sul kart trasmette le immagini sullo schermo della console o della TV, permettendovi di seguire l’azione dalla prospettiva del pilota. Insomma, la cosa più vicina a una vera e propria “simulazione di Mario Kart”.

Solitamente il set Mario di Mario Kart Live: Home Circuit viene proposto a 109,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 77,06€, con uno sconto del 30%, pari a un risparmio reale di 32,93€. Si tratta dell’’occasione perfetta per acquistare questo interessante prodotto Nintendo in grado di fornire un gran divertimento a prezzo scontato.

