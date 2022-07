Nintendo Switch Sports si migliora (gratis): novità per calcio e volley

Quando, qualche tempo fa, pubblicammo la nostra recensione di Nintendo Switch Sports, vi segnalammo che il titolo era il perfetto erede di quello storico Wii Sports, seppure alcuni sport funzionassero meglio di altri, rifinibili in diversi aspetti. Tra questi rientrava anche il calcio – che non a caso è protagonista di un aggiornamento gratis annunciato da Nintendo e in arrivo a brevissimo, che introdurrà diverse migliorie.

Questo upgrade, leggiamo nella nota con cui ci ha raggiunto Nintendo, migliorerà alcuni aspetti di calcio, pallavolo e gioco online. Nel caso del primo sarà aggiunto il supporto per la fascia Joy-Con da indossare sulla gamba nelle partita 4v4 e 1v1.

«Utilizzando la fascia per la gamba, i calciatori in erba potranno calciare nella vita reale, consentendo al gioco di trasformare ogni movimento in un’azione all’interno di Nintendo Switch Sports. Allo stesso modo, sarà possibile eseguire uno scatto nel gioco muovendo le mani, come se si stesse correndo sul posto» ci spiega Nintendo.

Ora potrete calciare usando la fascia per la gamba

La fascia per la gamba è inclusa sia con l’acquisto del gioco (ad esempio su Amazon), sia acquistabile a parte.

Per quanto riguarda la pallavolo, invece, l’aggiornamento gratis aggiungerà l’attacco con finta e il servizio bomba, mentre nella Pro League arriveranno i ranghi S e ∞, pensati soprattutto per i giocatori competitivi che non si pongono limiti nel migliorarsi.

«E quando i giocatori non staranno giocando o mirando a nuovi ranghi nella modalità Gioca con tutto il mondo, potranno unirsi facilmente alle partite nella modalità Gioca con gli amici usando i nuovi ID Room. Giocare con amici lontani a Nintendo Switch Sports online sarà ancora più semplice» aggiunge la compagnia di Kyoto.

L’aggiornamento sarà pubblicato gratis per tutti il 27 luglio. Ne è stato confermato anche un altro, in arrivo in autunno, che tra le altre cose includerà il Golf agli sport già giocabili all’interno del titolo.

Certo, considerando il clima forse mettersi a fare sport dentro casa non è la prima cosa che vi venga in mente in questo momento, ma tenersi allenati fa sempre bene e gli appassionati di calcio saranno ben felici di poter sfruttare la fascia per la gamba per poter tirare liberamente il loro pallone virtuale. Assicuratevi giusto di avere lo spazio libero necessario intorno!

Nintendo Switch Sports è disponibile solo su Nintendo Switch. Potete scoprire di più sul gioco consultando la nostra pagina dedicata.