Mario Kart 8 Deluxe potrebbe aver già svelato per errore i nuovi percorsi in arrivo

Soltanto poche ore fa sono stati ufficialmente pubblicati i nuovi circuiti di Mario Kart 8 Deluxe, facenti parte della seconda wave del Pass Percorsi Aggiuntivi, ma i fan sarebbero già riusciti a scoprire quali altri piste ci attenderanno in futuro.

Nintendo ha infatti scelto di mantenere un rigoroso silenzio per il futuro della sua popolare e divertente esclusiva racing (che potete acquistare in sconto su Amazon), ma la casa di Kyoto si sarebbe lasciata scappare alcuni file prontamente analizzati dalla community.

E mentre i fan hanno avuto modo di apprezzare alcune delle piste più amate e un circuito inedito, gli sviluppatori avrebbero già deciso quali saranno le prossime piste che saranno riprese dai precedenti capitoli della serie, incluso anche lo spin-off mobile Mario Kart Tour.

Come riportato infatti da Nintendo Life, la casa di Kyoto avrebbe lasciato all’interno del gioco alcune brevi tracce musicali che hanno fornito enormi indizi su quelle che saranno le prossime piste, al punto che i dataminer sarebbero già riusciti a stilarne un elenco quasi completo.

Si tratta infatti di musiche davvero ridotte, ma che hanno già reso possibile identificare a quali tracciati appartengono e svelando così in anticipo quali dovrebbero essere le prossime piste in arrivo nel Pass Percorsi Aggiuntivi.

Soltanto alcuni tracciati restano al momento impossibili da decifrare, forse perché appartenenti a piste inedite come Cieli Stracciatella: di seguito troverete in ogni caso l’elenco completo fornito dai dataminer.

Here is what was he was able to decipher pic.twitter.com/KzEdWKTaCz — Fishguy6564 (@fishguy6564) August 5, 2022

Come potete vedere voi stessi nell’elenco, in alcuni casi i dataminer non sono riusciti a scoprire il nome effettivo delle piste, scoprendo però da quale capitolo della serie dovrebbero essere riprese.

Naturalmente non possiamo sapere con certezza se saranno davvero queste tutte le piste in arrivo: trattandosi infatti di contenuti ancora in sviluppo, i piani potrebbero cambiare all’ultimo momento o alcune informazioni trapelate nei file di gioco potrebbero non rivelarsi più attuali.

Di conseguenza, non possiamo fare altro che invitarvi a prendere la notizia con le dovute precauzioni: vi ricordiamo che tutti i futuri aggiornamenti sono previsti entro la fine del 2023 e sono previste altre 4 wave per un totale di 8 nuovi trofei.

In ogni caso, il racing arcade di casa Nintendo continua a dominare le classifiche di vendita Switch: Mario Kart 8 Deluxe è infatti ancora oggi il gioco più venduto della console.

Ed è anche proprio l’impatto che ha avuto l’ultimo episodio della serie sul mercato, insieme naturalmente a tanti altri giochi, che ha permesso a Nintendo Switch di scalare la classifica delle console, che adesso punta a superare anche PlayStation 4 e Game Boy.