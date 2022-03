Mario Kart 8 Deluxe + pass percorsi aggiuntivi ora in offerta su Amazon! Non perdetevelo!

Possedete una console Nintendo Switch ma non avete ancora acquistato Mario Kart 8 Deluxe? Ora è giunto finalmente il momento! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere Mario Kart 8 Deluxe e il Pass Percorsi aggiuntivi (con ben 48 percorsi rimasterizzati tratti da veri episodi del franchise) a un prezzo assolutamente imperdibile!

Mario Kart 8 Deluxe, uscito originariamente su Nintendo Wii U, rappresenta un sempreverde di Nintendo Switch. Il roster dei personaggi selezionabili spazia dal mondo di Mario a quello di The Legend of Zelda, mettendovi alla guida di kart per affrontare sfide su tracciati fuori di testa.

Celebre per far terminare le amicizie nel modo più spassoso possibile, Mario Kart 8 Deluxe mette a disposizione dei giocatori armi sopra le righe di ogni genere – dai gusci di tartaruga da usare come bombe alle bucce di banane per far scivolare i vostri nemici – che usati contro altri giocatori, online o in locale, danno vita a delle sfide all’ultima risata.

Il Pass Percorsi aggiuntivi vi permetterà di accedere a ulteriori 48 circuiti, che saranno distribuiti in tornate da sei blocchi fino alla fine del 2023, contenenti ognuno otto percorsi giocabili (il primo è già disponibile). Solitamente il bundle Mario Kart 8 Deluxe + Pass percorsi aggiuntivi DLC viene proposto a 84,98€, ma oggi potete averlo a soli 74,97€, con un risparmio reale di 10€.

