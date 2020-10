Manga: Le migliori offerte su Amazon

Il mondo dei videogiochi e dei manga spesso si sono trovati ad interagire tra loro, basti pensare ai vari titoli basati su Dragon Ball e One Piece. Tuttavia, il numero di manga disponibili è davvero sconfinato e sono tantissime le storie a cui appassionarsi e leggere tutto d’un fiato. Oggi vi proponiamo diversi prodotti attualmente in offerta su Amazon di cui potete innamorarvi e che faranno una bella figura in casa vostra, soprattutto i cofanetti da collezione.

Partiamo proprio con il cofanetto di Alita, che racchiude e tre volumi di Alita Panzer edition in un’unica soluzione e presenta, come extra, un’intervista esclusiva a Yukito Kishiro. Un viaggio imperdibile alle origini di un autentico mito del fumetto contemporaneo.

Continuiamo con il cofanetto Devilman: 1-5, opera del leggendario Go Nagai. Nella storia, i demoni, antichi abitanti della terra, si sono risvegliati dal loro sonno millenario per riprendere possesso del pianeta, sterminando la razza umana. Ryo Asuka è convinto che l’unico modo per combattere questa minaccia sia fondere la propria natura con un essere diabolico e assimilarne i poteri. Per farlo, si serve del giovane Akira Fudo.

Piuttosto interessante anche il Collection Box di Your Name, che racconta la storia di Mitsuha, una ragazza di provincia, e Taki, giovane di Tokyo, sconosciuti entrambi delusi dalle loro quotidianità, che si ritrovano un giorno a vivere in sogno una la vita dell’altro. Lasciandosi dei messaggi per il “risveglio” inizieranno a comunicare e a conoscersi, cercando di capire la loro strana relazione e il legame che li unisce e si rafforza notte dopo notte, sogno dopo sogno, mentre incombe il passaggio di una misteriosa cometa.

Infine, in un cofanetto dal design piuttosto particolare, troviamo Marry Grave: 1-5, ambientato in un mondo in cui mostri e demoni, fate e umani si contendono ogni oncia di terra, il protagonista Sawyer viaggia in cerca degli ingredienti necessari a preparare la Ricetta del Morto: un elisir capace di riportare in vita l’amata Rosalie.

Manga: Le migliori offerte Amazon