Maglioni natalizi nerd e geek in sconto su Zavvi!

Il noto store online Zavvi ha lanciato una promozione molto interessante in occasione del prossimo arrivo di Natale che vi consentirà di acquistare tantissime felpe e maglioni natalizi a prezzi davvero imperdibili! Questa iniziativa sarà attiva per un periodo di tempo limitato; quindi, vi consigliamo di non perdere altri preziosi minuti e dare subito un’occhiata alla vasta gamma di prodotti disponibili!

In particolare, potete acquistare diverse maglie a tema Pokémon a soli 20,99 con spedizioni incluse utilizzando il codice “POKESWEAT” in fase di checkout. Tra i vari prodotti che fanno parte di questa promozione, trovate alcuni maglioni natalizi piuttosto belli con Bulbasaur, Charmander o Squirtle.

Altra promozione in corso è quella che vi permette di ottenere uno sconto del 20% acquistando due maglie. In questo caso la scelta è più ampia, abbracciando sia il mondo videoludico, con brand come Sonic The Hedgehog o Pokémon, sino ad arrivare al cinema (Gremlins, Star Wars, Harry Potter o Venerdì 13, per dirne alcuni) e fumettistico (Marvel).

I capi commercializzati da Zavvi sono realizzati con licenza ufficiale del proprietario dei diritti. Tutte le T-Shirts sono ai 100% in cotone (escluso il colore grigio che è 90% cotone e 10% Poliestere) per un comfort superiore, mentre le felpe sono composte al 70% in cotone e al 30% in poliestere.

Indubbiamente, dato che manca un mese e mezzo a Natale, questo è proprio il periodo migliore per effettuare i vostri acquisti a tema, così da essere pronti a sfoggiare i vostri nuovi capi con amici e parenti in occasione delle prossime festività!

Insomma, si tratta di un’occasione che ogni fan dei maglioni natalizi nerd e geek non può e non deve lasciarsi sfuggire: il consiglio che diamo ai nostri affezionati lettori è quindi quello di visitare la pagina di Zavvi relativa alla promozione prima che giunga al termine! Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.