MacBook Pro 2021: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

In occasione dell’evento tenutosi lunedì 18 ottobre, Apple ha presentato i tanti rumoreggiati ed attesi nuovi MacBook da 14 e 16″, i quali potranno contare su un restyling e caratteristiche tecniche di assoluto rilievo. Come al solito, noi di Spaziogames vi aiuteremo a cercare lo store migliore per prenotare e acquistare uno (o più) dei modelli disponibili, partendo da Amazon, portale dall’affidabilità assoluta, più che mai importante quando si ha a che fare con oggetti tecnologici così costosi.

I due MacBook Pro 2021 possono essere equipaggiati con i nuovi SoC Apple Silicon M1 Pro e M1 Max. Il primo, costituito da 33,7 miliardi di transistore, offre un massimo di 32GB di memoria unificata LPDDR5, una CPU da 10 core (8 ad alte prestazioni e due ad alta efficienza) e 16 GPU Core, il doppio rispetto all’attuale M1. M1 Max alza ulteriormente l’asticella portando il numero di GPU core a 32 e aumentando il numero di memoria unificata, che ora più raggiungere 64GB, per una banda complessiva di 400Gb/s.

Per quanto riguarda le macchine in sé, i nuovi MacBook Pro 2021 presentano un efficiente sistema di raffreddamento a doppia ventola, nonché uno spessore e un peso limitato. Il numero di porte è stato ampliato rispetto al passato: ora troviamo tre Thunderbolt 4, una HDMI, un jack audio da 3,5mm, un lettore di schede SD e il connettore Magsafe 3. Per quanto riguarda lo schermo, tra i due modelli variano il polliciaggio e, conseguentemente, la risoluzione, ma in entrambi i casi si avrà un display Liquid Retina XDR con retroilluminazioni a mini LED e la tecnologia ProMotion, che adatta il refresh rate alle varie applicazioni da un minimo di 24Hz a un massimo di 120Hz. Impressionante la luminosità di picco, che arriva sino a 1.600nit.

I nuovi MacBook Pro 2021 saranno disponibili dal prossimo 26 ottobre. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

