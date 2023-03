L’ultimo gioco Marvel è giocabile gratis, anche su PS5, per tutto il weekend

Marvel’s Midnight Suns è l’ultimo gioco di ruolo tattico sviluppato da Firaxis: oggi, gli sviluppatori hanno ufficialmente annunciato che è possibile provare il titolo in forma totalmente gratuita su PS5 per tutto il weekend.

Soprannominato dai fan «l’XCOM di Marvel» (che potete fare vostro al prezzo minimo garantito su Amazon) il gioco aveva coinvolto sia i fan dei supereroi Marvel che quelli dei giochi strategici.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo reso noto che «Marvel’s Midnight Suns è una scommessa vinta quasi per intero. Il titolo creato da Firaxis Games rinfresca un genere storicamente statico sui suoi principi e dà vita a un tattico a turni rapido e dinamico, ma non per questo banale o semplificato.»

Ora, dopo che una versione free-to-play per Marvel’s Midnight Suns è stata confermata anche su Xbox, è arrivato anche il momento di metterci le mani gratis anche per i possessori di console PlayStation.

Come riportato anche da PSU, Firaxis ha annunciato che Marvel’s Midnight Suns è ora giocabile gratuitamente su PS5 da ora e fino al 26 marzo 2023.

«Non c’è momento migliore di adesso per provare Marvel’s Midnight Suns», recita il post social pubblicato alcune ore fa. «Gioca gratuitamente questo fine settimana su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, da oggi fino al 26 marzo».

Poco sotto, il tweet di Firaxis che conferma la notizia.

There’s no better time than NOW to try Marvel’s Midnight Suns!

Play the game at no cost to you this weekend on PlayStation 5 and Xbox Series X|S, from now until Mar 26 at 11:59 PT pic.twitter.com/T0ARVNlily

— Marvel's Midnight Suns (@midnightsuns) March 23, 2023