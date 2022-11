L’ultimo aggiornamento di The Sims 4 elimina tutti i ‘contenuti inaccettabili’

The Sims 4 non è nuovo ad aggiornamenti regolari, con una vivace comunità di creativi in grado di costruire case interessanti dal punto di vista architettonico e Sim altrettanto.

Quella del gioco – che potete trovare su Amazon – è una comunità che ha prosperato fin dalla nascita e che Maxis raramente trascura.

Questa volta, lo sviluppatore ha distribuito l’aggiornamento del filtro per la galleria, il che significa ripulirla da qualsiasi “contenuto inaccettabile”, secondo il breve post sul blog dedicato all’aggiornamento (via VG247).

«Siamo consapevoli e abbiamo visto alcuni casi selezionati di contenuti del tutto inaccettabili che sono stati caricati sulla Galleria di The Sims 4», si legge nel comunicato. «Il nostro team ha rivisto e aggiornato in modo critico il filtro delle bestemmie per evitare che ciò si ripeta in futuro».

Maxis ha poi continuato: «Siamo grati alla comunità per la sua vigilanza nell’aiutarci a identificare questi upload inappropriati, in modo da poter mantenere un ambiente sicuro e creativo per i nostri giocatori. Continueremo a fare la nostra parte eliminando rapidamente i contenuti discutibili che emergono, identificando e rimuovendo i trasgressori recidivi e controllando regolarmente il filtro delle bestemmie in caso di necessità di aggiornamenti».

Sebbene lo sviluppatore non abbia condiviso alcun esempio dei contenuti rimossi dalla Galleria, né alcun dettaglio su come sia stato aggiornato il filtro, si può immaginare quale tipo di contenuti abbia necessitato di uno sforzo supplementare per eliminarli.

Considerando che la Galleria di The Sims 4 è uno spazio in cui i giocatori possono caricare le proprie costruzioni, famiglie di Sims e interi lotti, ci sono molti modi in cui i giocatori possono essere creativi e contemporaneamente offensivi.

Maxis incoraggia tutti i giocatori che si imbattono in contenuti blasfemi a segnalarli utilizzando l’opzione “Segnala questo” all’interno del gioco.

Tuttavia, insieme a questo aggiornamento sono stati riscontrati un paio di problemi. C’era un bug poi risolto di invecchiamento superveloce che vedeva i bambini piccoli trasformarsi in anziani nel giro di pochi minuti, oltre a relazioni sentimentali inappropriate.

Il mese scorso è trapelata online una build pre-alfa di The Sims 5: giorni fa sono stati pubblicati i primi screen a bassa definizione.