L’ultima patch di Hogwarts Legacy non risolve per tutti i problemi più gravi

Come accade puntualmente per i titoli più importanti, anche Hogwarts Legacy è stato aggiornato dopo il lancio, ma non tutti i problemi sono stati risolti.

L’ultimo adattamento videoludico del Wizarding World (che trovate in offerta su Amazon) presenta infatti un problema particolarmente grave: i giovani maghi o streghe possono infatti improvvisamente restare incastrati sotto la mappa o all’interno di oggetti.

La prima patch arrivata per il gioco non ha risolto questo problema completamente, visto che gli utenti PlayStation 5 si sono ritrovati ancora colpiti da questi bug.

Così è arrivata una nuova patch per risolvere gli altri problemi di Hogwarts Legacy. Il trattamento ha funzionato ma, purtroppo, non per tutti.

Come riporta PC Gamer, infatti, c’è chi deve ancora lottare con Hogwarts Legacy per non essere sconfitto dalla tecnologia.

La prima patch principale del titolo si era occupata di affrontare i problemi relativi alle prestazioni e la stabilità generali del gameplay, ma purtroppo non sono stati risolti per tutti.

Purtroppo il famigerato problema HL-14, che era legato ai cali di fps, non è stato corretto completamente.

Come testimoniano anche molti giocatori frustrati su Reddit, che raccontano di essersi imbattuti ancora negli stessi problemi che erano presenti prima della patch.

Stesso discorso per chi ha preso d’assalto i forum di Steam, testimoniando allo stesso modo ancora molti problemi nell’avvio e nell’esecuzione di Hogwarts Legacy.

Sebbene i giocatori in questione stiano ancora segnalando problemi, l’esperienza non sembra uniforme tra le configurazioni hardware. Segno che il team di sviluppo deve ancora lavorare un po’ per rendere l’esperienza piacevole e accessibile per tutti.

Nel frattempo i fan si stanno divertendo in vari modi. Qualcuno, infatti, ha trovato un bug a dir poco magico nel gioco.

Per i più nostalgici, e chi si vuole accontentare, c’è chi ha voluto immaginare Hogwarts Legacy come fosse un gioco per la prima PlayStation. E, neanche a dirlo, è molto bello.