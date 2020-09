Lucca Comics and Games Changes invade Amazon con offerte e bundle per tutti i fan

In occasione del rinnovamento di Lucca Comics and Games, che per il 2020 si reinventa anche in virtù delle necessità di sicurezza sanitaria, la celebre fiera italiana dedicata al fumetto e al videogioco ha lanciato il suo store ufficiale sulle pagine di Amazon, che diventa Officiale E-Commerce del festival. All’interno del neonato store ufficiale potrete così trovare proposte ideali per tutti i fan che frequentano da tanti anni l’immancabile appuntamento di Lucca, tra fumetti, libri, videogiochi, grande e piccolo schermo.

Nato come una sorta di piazza virtuale, lo store di Lucca Comics and Games Changes accoglie già diverse selezioni interessanti, come quelle sui videogiochi, che mettono in evidenza alcune delle produzioni in arrivo tra più attese, o le uscite più recenti. Non mancano le proposte di spicco anche nelle selezioni per cinema e serie TV, tra lo splendido cofanetto di DVD che include tutte le otto stagioni de Il Trono di Spade e la Harry Potter Collection, per gli amanti dell’adattamento dell’opera letteraria firmata da J.K. Rowling.

Ad attirare l’attenzione sono però soprattutto i bundle esclusivi proposti da Lucca Comics and Games Changes, suddivisi per tema e che strizzano l’occhio ai fan di franchise specifici. Tra questi, trovate ad esempio la fan box di Batman: al suo interno potete trovare l’intera trilogia de Il Cavaliere Oscuro (in Blu-Ray 4K!), un portachiavi in metallo a tema, una tazza da 320 ml, il quaderno per appunti con logo metallico e perfino l’ombrello del supereroe più amato del mondo DC. Il cofanetto, proposto in esclusiva per Amazon Italia, è attualmente in pre-ordine e sarà disponibile dal 29 ottobre prossimo, così come gli altri.

Tra questi figura anche quello a tema Pokémon: al suo interno potete trovare il cofanetto contenete il manga in tre volumi Pokémon La Grande Avventura, che racconta le origini del mito della saga. Ad affiancarlo è il DVD del film Detective Pikachu, insieme al cappellino da allenatore Pokémon (regolabile) e un packaging celebrativo esclusivo.

Offerte disponibili su Lucca Comics and Games Changes store

