Lo Star Wars di Ubisoft Massive è sempre più vicino: c’è una conferma

Gli autori di The Division stanno lavorando alla loro visione di Star Wars nei videogiochi e il 2023 potrebbe essere l’anno delle novità.

Il looter shooter della scorsa generazione (lo trovate su Amazon) è un pedigree notevole per Ubisoft Massive, che si occuperà ora del franchise di Guerre Stellari.



Un progetto annunciato addirittura quasi due anni fa, e da allora non si è mai visto nulla di concreto per quanto riguarda il lavoro di Massive.

E mentre il team di sviluppo si è prodigato in una call to action per playtester, in questi primi giorni del 2023 è il direttore creativo a rompere il silenzio.

Julian Gerighty, direttore creativo di Ubisoft Massive, ha pubblicato un tweet in cui lancia i buoni propositi per il 2023.

Anno in cui il progetto legato a Star Wars potrebbe tornare a far parlare di sé, in un modo o nell’altro.

Happy New Year to you all.

2023 is going to be huge for us.

Join the adventure.#MassiveStarWars pic.twitter.com/NGqKMXImpc — Julian Gerighty (@jgerighty) January 1, 2023

«Il 2023 sarà enorme per noi», dice Gerighty nel cinguettio a metà tra auguri e dichiarazione di intenti.

Ora questo non significa che lo Star Wars di Ubisoft Massive possa uscire obbligatoriamente entro la fine dell’anno, anche se i presupposti ci sarebbero anche.

Il tempo trascorso dall’annuncio ad oggi è abbastanza per poter considerare che il titolo possa effettivamente vedere la luce in un periodo del 2023.

Inoltre, già in altre occasione è stato reso chiaro il fatto che Disney vuole vedere un videogioco di Star Wars ogni sei mesi, e facendo un rapido conto il titolo di Massive potrebbe essere inserito in questo ritmo.

C’è già Star Wars Jedi Survivor, infatti, e la scaletta di titoli legati alla galassia lontana lontana potrebbe arricchirsi ulteriormente con il lavoro di Massive.

In alternativa la dichiarazione di Gerighty fa presagire che, almeno, vedremo qualcosa del progetto in uno degli eventi che comporrano i prossimi mesi del mondo dei videogiochi.

Anche perché Eclipse, il mastodontico progetto di Quantic Dream, è ancora in alto mare.