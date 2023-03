Lo spin-off di Final Fantasy VII riceve una «remaster», grazie ai fan

Dirge of Cerberus Final Fantasy VII, sparatutto in terza persona lanciato nel 2006 per PlayStation 2, è tornato a sorpresa a far parlare di sé.

Senza nulla togliere al recente Final Fantasy VII Remake Intergrade (che trovate su Amazon), l’avventura di Vincent non è sicuramente tra le più apprezzate.

Se infatti FFVII è in cima alla lista dei titoli più amati, tanto da meritare rifacimenti fatti in casa davvero molto interessanti, Dirge of Cerberus non ha mai impattato veramente sul grande pubblico.

Se la maggior parte di voi non conosce Dirge of Cerberus Final Fantasy VII, da ora i giocatori di PC possono ora godersi una remaster HD non ufficiale di questo gioco (via DSO Gaming).

Il canale YouTube “1vierock” ha recentemente condiviso un pacchetto di texture 4K per questo gioco, il quale utilizza tecniche AI al fine di offrire texture migliorate ma con un aspetto simile a quelle originali.

Utilizzando questo 4K Texture Pack ed eseguendo il gioco a risoluzioni 4K, i giocatori PC possono godere di una rimasterizzazione HD non ufficiale di questo spin-off.

In breve, si tratta di un’operazione simile a quella di Metal Gear Solid 2 “HD Remaster” vista qualche tempo fa. Come per MGS2, anche per questo sparatutto in terza persona è possibile attivare il mouse look.

È possibile scaricare il pacchetto da questo indirizzo, in forma gratuita su PC via emulazione (si consiglia in ogni caso di essere in possesso di una copia del gioco originale su PS2, per non andare incontro a problemi di copyright).

