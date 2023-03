Final Fantasy 6 Remake è un sogno che diventa (quasi) realtà, grazie ai fan

La saga di Final Fantasy sta vivendo una seconda giovinezza, grazie anche e soprattutto a una serie di titoli nuovi di zecca, sebbene qualcuno abbia ora rispolverato un grande classico del passato.

Se giochi come Octopath Traveler II (che trovate anche su Amazon) hanno dimostrato che ai classici Final Fantasy alcuni titoli devono molto in termini di estetica e game design, nessuno ha mai dimenticato gli episodi storici del franchise.

Anche altri capitoli, inclusi quelli apparsi nella generazione di PSOne, hanno ricevuto alcuni rifacimenti “fatti in casa” davvero degni di nota.

Ora, dopo che qualcuno si era già sbizzarrito a trasformare il sesto episodio della saga di JRPG in un ideale remake moderno (per un risultato finale mozzafiato), un altro fan è andato ancora oltre.

Come riportato anche da DSO Gaming, il bravissimo Artur Giardi ha condiviso un video che mostra come potrebbe essere un remake 2D-HD di Final Fantasy VI.

Questo concept ha un aspetto decisamente retrò, considerano che il look è lo stesso utilizzato da Square Enix per rappresentare lo stile artistico di Octopath Traveler e Triangle Strategy.

In breve, gli sviluppatori utilizzano sprite 2D in un mondo 3D, mantenendo lo stile artistico del gioco originale. In pratica, si tratta di una versione pseudo-3D dei vecchi giochi SNES. Poco sotto, il filmato che mostra l’ottimo risultato finale.

Importante notare che, purtroppo, si tratta solo di un video concettuale e niente di più, visto che al momento in cui scriviamo nessuno – né Square, né i fan – sta sviluppando un remake del gioco.

Vero anche che, ad ogni modo, si tratta di qualcosa di realmente interessante, specie per i fan dei classici Square del passato. La speranza, poi, è come sempre l’ultima a morire.

Nel frattempo, restando in tema, mesi fa altri appassionati hanno dato vita a un sorprendente Final Fantasy X in “versione” next-gen, con Unreal Engine e Ray Tracing.

Ma non solo: abbiamo avuto occasione di volare a Londra per provare in anteprima assoluta Final Fantasy XVI, il nuovo capitolo della grande saga di JRPG.