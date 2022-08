Lo spettacolare Razer Seiren Emote ora in sconto del 47% su Amazon

Anche oggi, lunedì 22 agosto 2022, il rivenditore Amazon propone tantissime nuove offerte che abbiamo preso in analisi in modo da potervi segnalare su SpazioGames.it gli sconti più imperdibili per arricchire le vostre dotazioni tech e videoludiche.

L’offerta che vi segnaliamo oggi è quella che vi permette di portare a casa con un sensibile risparmio lo spettacolare microfono Razer Seiren Emote, perfetto per chi è pronto a far fare un salto di qualità alle proprie dirette streaming dedicate ai videogiochi. Il microfono è proposto a 99,99€ rispetto agli abituali 189,99 euro, con un risparmio del 47% sul costo di listino!

Questo microfono USB (quindi non avete bisogno di una scheda con porta XLR per collegarlo, o di un mixer) ha un sensore condensatore a cardioide, il che significa che cattura in modo dettagliato i suoni che vengono dalla sua parte frontale, riducendo invece tutti i rumori che fanno da sottofondo e che arrivano dall’altro lato. È perfetto, ad esempio, tenuto davanti alla tastiera, in modo che non catturi in modo netto il suono dei tasti.

La sua particolarità è che nel suo form factor, che presenta anche un collo estensibile per regolarlo all’altezza a voi ideale, Razer Seiren Emote propone un display da 8 bit che potete personalizzare per mostrare una simpatica emoji per i vostri spettatori! Completamente personalizzabile a piacimento, renderà le vostre dirette uniche e davvero personali.

Il microfono è anche dotato di shock mount incluso, il che significa che in caso di scossoni alla scrivania sarà in grado di attutirli senza compromettere la cattura del suono.

Si tratta insomma di un’ottima occasione per portare le vostre dirette a un nuovo livello, rendendo protagonista un microfono capace di attirare l’attenzione e offrire contemporaneamente una grande qualità.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.