L’iPad perfetto per il Back to School ora in super sconto su Amazon!

Manca ormai poco al ritorno ufficiale tra i banchi di scuola, con l’immancabile back to school di novembre che porterà tanti giovanissimi a scoprire e imparare in aula in compagnia dei loro amici. Se siete tra questi, o se siete dei genitori in cerca di un buon tablet per far studiare i propri figli, vi segnaliamo che in questo momento l’ottimo iPad di casa Apple è proposto a prezzo ridotto su Amazon.

Parliamo di un tablet che ha bisogno di poche presentazioni: si tratta del modello base della proposta della Mela, dotato di un ampio e comodo display da 10,2″ dove potete vedere i vostri appunti, i libri d testo, leggere documenti, vedere video lezioni e perfino giocare nel tempo libero.

Il tablet è proposto a solamente 329 euro, in netto sconto rispetto ai 389 euro normalmente richiesti – anche perché è molto raro che ci siano degli sconti sui prodotti Apple.

Il rispondente touchscreen di questo iPad è perfetto anche in caso vogliate utilizzarlo con una Apple Pencil per prendere appunti direttamente a mano (è acquistabile a parte). Questa versione è dotata di connessione WiFi, quindi potete collegarvi a internet a casa o alla rete della scuola, e offre ben 64 GB di spazio di archiviazione, più che sufficienti per appunti e libri di testo dei giovani studenti (ma anche di quelli adulti).

L’iPad è anche dotato di fotocamere (anteriori e posteriori, perfetto anche per le video lezioni) e di altoparlanti stereo per un’ottima resa sonora. Come tutti i prodotti Apple, è pensato per durare nel tempo e anche tra molti anni saprà dare parecchie soddisfazioni al suo proprietario, rimanendo scattante grazie al sistema operativo iOS 14, su cui è possibile scaricare milioni di app per tutte le necessità.

Si tratta solo di una delle tante offerte a tema gaming ed elettronica che potete scovare in giro per il web e che il nostro team vi segnala.

Ricordiamo infatti ai nostri lettori che noi di SpazioGames.it tutti i giorni andiamo a caccia delle migliori offerte da segnalarvi su videogiochi e tecnologia: potete trovarle tutte nella nostra area dedicata del sito.

» Vedi l’offerta su Amazon «