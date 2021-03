Life Is Strange True Colors: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Presentato in occasione dell’ultimo evento digitale Square Enix Presents, Life Of Strange: True Colors è il nuovo capitolo della celeberrima serie iniziata diversi anni fa da Dontnod Entertainment e che sarà realizzato questa volta da Deck Nine, che già si occupò in passato di Life Is Strange: Before The Storm.

Life Of Strange: True Colors vi metterà nei panni di Alex Chen, una giovane asioamericana amante della musica che tornerà al suo paese natale dopo una lunga assenza ma, purtroppo, poco dopo assisterà alla morte del fratello Gabe in quello che sembra uno sfortunato incidente.

Tuttavia, qualcosa non quadra e la ragazza farà di tutto per scoprire la verità su quello che è realmente accaduto. Sebbene la cittadina di Haven Springs apparentemente sembri davvero splendida e tranquilla, i suoi abitanti nascondono qualcosa e sarete voi, grazie al potere dell’empatia, a raccogliere diversi indizi. Infatti, Alex è in grado di percepire le emozioni delle persone, rappresentate da un’aura colorata, e capirne anche le origini.

Life Is Strange: True Colors, quindi, si presenta come un thriller soprannaturale incentrato sui personaggi e che offrirà un’ambientazione maggiormente esplorabile liberamente rispetto ai precedenti capitoli, sebbene non possa essere definito realmente un “open world”.

Life Is Strange True Colors è attualmente in sviluppo per Playstation 5, Playstation 4, Windows PC e console Xbox, mentre il suo debutto sul mercato è previsto per il prossimo 10 settembre. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One.

Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.