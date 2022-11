LG OLED C2 da 55″ al prezzo più basso di sempre su eBay!

Siete alla ricerca di una nuova, ottima, smart TV a buon prezzo? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce eBay offre la possibilità di avere la LG OLED55C26LD a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

La smart TV LG OLED55C26LD, grazie ad uno splendido pannello OLED da 55″ con pixel auto illuminanti, è in grado di replicare il nero assoluto e fornire un contrasto elevatissimo, oltre a colori incredibilmente realistici. La smart TV LG OLED Evo 4K OLED55C24LA è animata dal potente processore 4K α9 di quinta generazione con AI, un chip che sfrutta gli algoritmi di deep-learning per analizzare e ottimizzare i contenuti.

La smart TV LG OLED55C26LD è perfetta anche per il gaming, in quanto dispone di ingresso HDMI 2.1 con pieno supporto alle tecnologie delle console e schede video di ultima generazione, come VRR, che consente di avere un refresh dinamico sino a 120Hz per una perfetta fluidità.

La smart TV LG OLED55C26LD è equipaggiata con il sistema operativo WebOS, il quale vi permetterà di accedere a una vasta gamma di applicazioni, comprese quelle relative ai servizi streaming più popolari come YouTube, Netflix, Prime Video e Disney+.

Solitamente la smart TV LG OLED55C26LD viene venduta a 1.499€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 1.059,99€, con uno sconto del 29% e un risparmio reale di oltre 439€! Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un’ottima smart TV a prezzo scontato!

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.