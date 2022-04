LG Gram 17″, notebook leggero e perfetto per studio e lavoro, con uno sconto di quasi 300 euro su Amazon!

Anche oggi, venerdì 15 aprile 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi c’è sicuramente il notebook LG Gram 17Z90P, che attualmente potete portarvi a soli 1.599,99€, rispetto agli usuali 1.899€ di listino, con uno sconto del 16% e un risparmio reale di quasi 300€.

La leggerezza e potenza di LG Gram 17Z90P lo renderà il compagno ideale per i momenti di studio e lavoro da avere sempre con voi. Infatti, la batteria integrata da 80Wh vi garantirà un’autonomia fino a 15 ore in base agli applicativi utilizzati, consentendovi di non cercare una presa di corrente per ricaricarlo per l’intera giornata. Inoltre, la tastiera, dotata di tasti ben spaziati e retroilluminazione, vi permetterà di digitare testi in qualsiasi condizione di luce con un comfort totale.

Il display integrato nel notebook LG Gram 17Z90P, da 17” a risoluzione QuadHD realizzato con tecnologia IPS, assicura una riproduzione dei colori fedele alla realtà e ampi angoli di visione. La connettività è garantita dalla presenza di molteplici porte ai lati del laptop, tra cui due Thunderbolt 4 che permettono di ricaricare un dispositivo con Power Delivery fino a 100W, trasferire dati con velocità sino a 40Gb/s e trasmettere flussi video su due display 4K o uno 8K.

LG Gram 17Z90P è un computer portatile dall’aspetto davvero premium che sotto la scocca è animato da un potente processore Intel Core i7-11165G7 di undicesima generazione con una frequenza di clock base pari a 2,80 GHz in grado di spingersi sino a 4,70 GHz in modalità Boost. La CPU è abbinata a 16 GB di RAM DDR4-3200, mentre l’archiviazione dei vostri dati avverrà su un velocissimo SSD NVMe da 512GB.

Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un ottimo computer portatile notevolmente sul suo prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.