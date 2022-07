LG 27GP950 UltraGear, monitor perfetto per PS5 e PC, al prezzo più basso di sempre!

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo di un’incredibile offerta inerente alla sche, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime.

Su Spaziogames abbiamo avuto modo recentemente di testare il monitor LG 27GP950 UltraGear, rimanendone davvero soddisfatti. Nella nostra recensione, infatti, abbiamo affermato che «LG UltraGear 27GP950 è un monitor gaming di fascia alta dotato di un pannello nano IPS molto performante e in grado di riprodurre in maniera ottimale tutti i videogiochi di ultima generazione. Grazie al supporto a tecnologie come HDR (è certificato VESA DisplayHDR 600), G-Sync e FreeSync Premium Pro, il prodotto è in grado di assicurare immagini fluide e prive di tearing. La presenza di una DisplayPort 1.4 e ben due HDMI 2.1 consente di collegare contemporaneamente un PC e le console di ultima generazione (PS5 e Xbox Series X), sfruttando appieno le loro caratteristiche grazie al display 4K con refresh rate di 144 Hz».

Grazie alle offerte del Prime Day, potete portarvi a casa il monitor LG 27GP950 UltraGear a soli 649,99€, rispetto ai consueti 869,99€ di listino, con uno sconto del 18% e un risparmio reale di 100€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un’ottima smart TV ad un prezzo eccellente!

