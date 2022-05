Lenovo Legion: le novità gaming dall’Empower Your Valour

Durante un interessante evento tenutosi il 21 maggio a Milano, Lenovo ha mostrato la sua nuova gamma di prodotti targati Legion. Noi eravamo lì, li abbiamo toccati con mano e siamo pronti a svelarvi qualche piccolo dettaglio prima di una prova più corposa.

L’evento, organizzato in Spazio Lenovo a Milano, ha voluto mettere in mostra la potenza dei nuovi Legion 5 e 7, in tutte le loro varianti. Componenti di rilievo, performance eccezionali: non a caso il brand è partner dei G2, team competitive in differenti titoli.

Tra le caratteristiche più importanti, abbiamo Intel Core di dodicesima generazione, GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 30, ma anche Ryzen Serie 6000. Potenza ed eleganza contraddistinguono Lenovo ancora una volta, ma vediamoli più nel dettaglio.

Savage o Stealth: scegli tu come giocare

La nuova linea di portatili si adatta perfettamente a ogni stile di gioco. È perfetta per chi vuole il massimo delle performance ed è ottima per chi deve destreggiarsi tra lavoro e videogiochi. Per poter dare spazio a ogni tipo di utente, Lenovo ha creato la gamma Legion Slim e la più classica Legion. Entrambe dotate di hardware all’avanguardia, ma con scopi leggermente differenti. Entrambi, però, hanno un aspetto comune, l’eleganza.

Nello specifico, abbiamo potuto ammirare i nuovi portatili Lenovo Legion 7i e 7 (16″, 7) e i laptop sottili e leggeri Lenovo Legion Slim 7 e 7i (16″, 7). Per quel che riguarda il massimo delle prestazioni, l’azienda ha puntato tutto sui nuovi Lenovo Legion 7i e 7.

Si tratta di laptop da gioco da 16 pollici, considerati tra i più potenti al mondo. Ci troviamo davanti a una serie di innovazioni che cercano di adattarsi e bilanciare le esigenze multidimensionali dei giocatori di oggi e oltre che dei giocatori professionisti. Aumenta la capacità della batteria per offrire la massima durata nel mondo dei laptop da 16″. Non manca l’integrazione di una webcam FHD per consentire il meglio durante uno streaming nel mondo dei portatili. Per finire, troviamo anche un ottimo display WQXGA da 16 pollici (2560× 1600). Migliora anche il sistema di raffreddamento che viene ottimizzato al massimo.

Per il gioco in QHD l’azienda propone i laptop da gioco più sottili e leggeri della gamma: parliamo dei nuovi Lenovo Legion Slim 7i e 7. In questo caso, troviamo un display con rapporto 16:10 che consente di avere la massima produttività, oltre a garantire un’ottima prestazione durante il gioco.

Lenovo Legion

Lenovo Legion Slim 7 e 7i

Tra le novità mostrate durante l’evento troviamo il Lenovo Legion Slim 7 e 7i. Si tratta di notebook dedicati al segmento “sottili e leggeri”, perfetti per essere portati ovunque. Si tratta di soluzioni performanti nonostante le loro dimensioni ridotte. Sottili, leggeri, ma comunque robusti: nel dettaglio, troviamo un rivestimento in metallo che conferisce un peso di 2 kg e uno spessore di 16mm.

Parliamo di soluzioni “ibride” che vi permetteranno di spostarvi dal gaming al lavoro senza alcun problema. Per quel che concerne le caratteristiche troviamo i processori Intel Core della serie H e un display da 16” WQXGA, disponibile nella versione da 165 Hz o 240 Hz. In alternativa, abbiamo la versione AMD Ryzen 9 6900HX. Per accompagnare la CPU troviamo le schede NVIDA RTX 3070 o AMD 6800S.

Portatili d'eccellenza

Lenovo Legion 7i e Legion 7

Non potevano mancare, naturalmente i top di gamma: Lenovo Legion 7 i e 7. Si tratta di soluzioni ultra prestanti per i giocatori che non vogliono farsi mancare nulla, neppure in viaggio.

In questo caso abbiamo portatili decisamente più potenti, con un peso di circa 2,5 kg, realizzati in alluminio e magnesio con un design unibody e rivestimento in metallo CNC – che è sottile e minimalista al tempo stesso. I portatili presentano un sistema RGB ambientale con effetti differenti sulla tastiera e un’ottima sincronizzazione con il contenuto visualizzato sul suo schermo. Si tratta di soluzioni dal design sportivo, elegante e sobrio, seppur si tratti di laptop da gioco. Sebbene si parli di soluzioni solide e robuste, è apprezzabile il fatto che si sia riusciti ad avere una riduzione dello spessore, rispetto al passato.

Ottima anche la struttura della tastiera: Lenovo Legion TrueStrike si migliora, grazie all’utilizzo di tasti curvi con una corsa più profonda rispetto alla generazione passata. Grazie alla presenza della nuova tecnologia del sensore di forza WASD, con tasti intercambiabili opzionali, i giocatori potranno anche regolare l’accelerazione del proprio personaggio a seconda della forza applicata ai tasti.

Per quel che concerne lo schermo, abbiamo un display da 16” WQXGA, con un rapporto di 16:10. Il pannello è davvero ottimo sia dal punto di vista della nitidezza, sia per quel che concerne i colori. Nel dettaglio troviamo una luminosità di picco di 1250 nit, certificazione HDR e TUV Eyesafe. Per terminare abbiamo un rapporto di 16:10 con un refresh di 165 Hz o 240 Hz.

Cosa troviamo al loro interno? Naturalmente i processori Intel di dodicesima generazione: i9-12900HX o i7-12800HX. Questi sono accompagnati da una GPU RTX 3080 o da RTX 3070 Ti. Le massime prestazioni vengono raggiunte grazie all’A.I. Engine 2.0. Questo è in grado di gestire al meglio la curva delle ventole calibrando in maniera intelligente il sistema termico. Ventole più sottili, ma flusso d’aria migliorato, cosa si può chiedere di meglio?

Per terminare, siamo rimasti colpiti positivamente dall’ottima autonomia, data da una batteria da 99,99 Whr.

All’appello, però, non mancano i fratelli minori, i Legion 5 (di cui trovate la precedente generazione disponibile su Amazon). Tra le soluzioni mostrate, infatti, è presente la nuova versione del Lenovo Legion 5i, con Intel 17-12700H o i5-12500H, accompagnati da RTX 3070Ti, RTX 3070 o RTX 3060.

Lenovo Legion 7 Gen

Prezzi e uscita dei nuovi Lenovo Legion

Dopo aver dato uno sguardo alle nuove potenze in uscita, sarete curiosi di scoprire i prezzi e le date dei nuovi portatili Lenovo Legion. Di seguito, ecco tutti i dettagli:

Lenovo Legion 7i (16″, 7) con processore Intel Core parte da $ 2.449 e dovrebbe essere disponibile a partire da maggio 2022.

(16″, 7) con processore Intel Core parte da e dovrebbe essere disponibile a partire da maggio 2022. Il Legion 7 (16″, 7), AMD Advantage Edition con processore AMD Ryzen, parte da $ 2.059 e dovrebbe essere disponibile a partire da giugno 2022.

(16″, 7), con processore AMD Ryzen, parte da e dovrebbe essere disponibile a partire da giugno 2022. Lenovo Legion Slim 7i (16″, 7) con processore Intel Core parte da $ 1.589 e dovrebbe essere disponibile a partire da maggio 2022.

(16″, 7) con processore Intel Core parte da e dovrebbe essere disponibile a partire da maggio 2022. Il Legion Slim 7 (16″, 7), AMD Advantage Edition con processore AMD Ryzen, parte da $ 1.519 e dovrebbe essere disponibile a partire da giugno 2022.

Non solo portatili, ma un intero ecosistema

Sebbene non siano state annunciate altre grosse novità, chiacchierando con Davide Campi, Product Manager, sezione Gaming, abbiamo appreso che, Lenovo sta pensando a un futuro ecosistema. Non solo portatili, ma anche desktop, All-in-one e periferiche.

Quello che l’azienda vuole creare è un forte attaccamento al brand che spinga l’utente ad avere tutto firmato Lenovo Legion. Mouse, tastiere e cuffie da gioco: il futuro è questo. Proprio per questo, da tempo, Lenovo è partner ufficiale del team G2, famoso per le sue vittorie in Valorant e Rainbow Six Siege.

Il futuro della compagnia, insomma, potrebbe presto estendersi ulteriormente, proponendo nuovi motivi di interesse anche e soprattutto per noi videogiocatori.