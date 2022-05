Lenovo Ideapad Gaming 3: oltre il 30% di sconto su Mediaworld!

Tornano anche oggi, mercoledì 18 maggio 2022, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo il notebook Lenovo IdeaPad Gaming 3, che attualmente potete portarvi a casa a soli 834€, rispetto agli usuali 1.199€ di listino, con uno sconto del 30,44% e un risparmio reale di 365€.

Il notebook Lenovo IdeaPad Gaming 3 è animato dal processore Intel Core i5-11300H, dotato di quattro core e otto thread, accompagnato da 8 GB di memoria RAM e un veloce SSD da 512 GB. Per quanto riguarda la componente grafica, a bordo troviamo la GeForce RTX 3050 Ti da 4 GB di NVIDIA, che vi assicura buone prestazioni con tutti i titoli odierni.

A completare la dotazione del notebook Lenovo IdeaPad Gaming 3 troviamo un display da 15,6″ a risoluzione FullHD (1080p) con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e una luminosità massima di 250 nit. Infine, non potevano mancare molteplici porte per il collegamento di altri dispositivi, tra cui Ethernet, USB, HDMI e altro ancora

Il notebook Lenovo IdeaPad Gaming 3 è equipaggiato con una spaziosa tastiera retroilluminata progettata per i videogiocatori, con una distanza tra i tasti di 1,5 mm, mentre la batteria integrata offre un’autonomia sino a 7 ore e supporta la tecnologia RapidCharge.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati; quindi, vi suggeriamo di visitare il sito di MediaWorld per scoprirli tutti direttamente dal link in calce. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.