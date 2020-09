LEGO Technic Lamborghini Sián: acquistala a meno di 300 euro con questo codice sconto!

Se avete sempre sognato di poter sfoggiare una spettacolare Lamborghini Sián FKP 37, ora potete farlo ad un prezzo speciale – a patto che vi accontentiate di possederne una in mattoncini LEGO, si intende. Grazie all’iniziativa del rivenditore Zavvi, infatti, potete acquistare la LEGO Lamborghini Sian approfittando di un codice coupon di sconto che vi permette di portarla a casa a un prezzo sensibilmente ridotto.

Questo modello ripropone tutte le caratteristiche reali dell’auto, miniaturizzate: seguendo il volume-guida incluso nell’elegante confezione, potete vedere comporsi davanti ai vostri occhi il motore V12 con pistoni mobili, lo sterzo e anche le sospensioni della vostra nuova fuoriserie sportiva. Inoltre, dovrete anche costruire le specifiche meccaniche nel dettaglio, come il cambio sequenziale a otto rapporti, i freni a disco dettagliati, i cerchi dorati che rendono uniche le vostre ruote, ma anche il cofano anteriore e quello posteriore, o lo spoiler posteriore mobile. Tutto è stato riprodotto fin nel minimo dettaglio per compiacere gli appassionati di auto sportive e di modellismo, che potranno ammirare la Sian nei minimi particolari come mai prima d’ora.

Realizzata in scala 1:8, la vostra LEGO Lamborghini una volta ultimata sarà alta 13 cm, lunga 60 cm e larga 25 cm. Raccomandato ad appassionati dai diciotto anni in su per la sua ampia quantità di dettagli, il modellino viene realizzato mettendo insieme 3.696 pezzi – quindi preparatevi a una soddisfacente sfida anche per i veterani del mondo LEGO.

Grazie all’iniziativa di Zavvi, avete la possibilità di acquistare LEGO® Technic™: Lamborghini Sián FKP 37 spendendo 298,99€, a fronte del costo di listino normalmente previsto di 402,49€. Tutto quello che dovete fare, per approfittare del prezzo, è inserire il prodotto nel carrello da questa pagina e, prima di completare la transazione, inserire nella pagina di invio dell’ordine il codice coupon LAMBO.

Vi raccomandiamo di approfittare dell’offerta fintanto che è attiva, prima che si esaurisca, per arricchire la vostra collezione LEGO Technic!

