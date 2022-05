Lego Star Wars La Saga degli Skywalker già in sconto per la Gaming Week di Amazon

Sul noto portale e-commerce Amazon è partita la Gaming Week, iniziativa che vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti dedicati al mondo dei videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Come al solito, allo scopo di guidarvi all’interno del vasto catalogo di sconti disponibili, continueremo a pubblicare notizie a cadenza quotidiana per segnalarvi le migliori offerte attualmente attive!

Tra gli sconti che vogliamo evidenziare oggi, c’è quello relativo a LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, che attualmente potete portarvi a casa a soli 48,84€, rispetto agli usuali 49,99€ di listino, con uno sconto del 19%. Il prezzo in questione è riferito alla versione PS5, ma anche le altre edizioni del prodotto sono in vendita con uno sconto consistente.

LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker vi permetterà di rivivere gli eventi più significativi visti nei film, visitando luoghi storici come Tatooine, Jakku e la Morte Nera, tra gli altri. Il gameplay, come ci hanno ben abituato gli altri titoli del franchise, rimane spensierato, semplice e divertente, soprattutto in compagnia di un amico appassionato di Star Wars grazie all’immancabile co-op.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,6, abbiamo affermato che «LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker è una grande lettera d’amore al franchise ideato da George Lucas e a tutti i suoi appassionati: la fedeltà con cui vengono riproposte le scene chiave, naturalmente unito al grande umorismo tipico di LEGO, rende questa produzione divertente e ideale per tutti i fan della saga».

Si tratta di un’occasione eccezionale per ottenere un ottimo titolo risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.