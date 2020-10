I set Lego che saranno presto fuori catalogo | Ottobre 2020

I mattoncini LEGO sono tra i prodotti più amati di tutti i tempi, sia da grandi che piccini, grazie alla loro capacità di ricreare ambientazioni e personaggi appartenenti ai più disparati universi narrativi, pensiamo ad esempio alle linee LEGO Marvel o LEGO Star Wars, oppure permettendoci di sfogare la nostra fantasia, creando storie e strutture completamente da zero.

Ovviamente, questo crea la necessità di acquistare anche i set al momento giusto, dato che, così come altri prodotti, l’intero catalogo non sarà sempre disponibile e mensilmente diversi set ed accessori vengono rimossi. Questo determina che i set non più in catalogo diventeranno sempre più difficili da trovare e, di conseguenza, il loro prezzo sul mercato salirà.

Allo scopo di far felici i collezionisti tra voi, abbiamo ben pensato di stilare una lista, aggiornata ogni mese, nel quale segnaliamo tutti i prodotti che finiranno presto fuori catalogo, fornendovi la possibilità di acquistarli prima che sia troppo tardi.

Tra i set che lasceranno presto il catalogo vi segnaliamo, in modo particolare, Clayface e l’invasione della bat-caverna, composto da 1.037 pezzi. La Bat-caverna contiene tantissime funzioni per l’avvio del gioco, tra cui un’area con Batcomputer, una torre rimovibile con funzione di “trasformazione” di Bruce Wayne in Batman e una prigione staccabile con funzione di esplosione per ricreare un’evasione.

Questo set di gioco di super eroi contiene anche il Bat-Tank dotato di torretta girevole e quattro missili, più uno shooter e uno spara-ganci che possono essere staccati e utilizzati come arma per minifigure. I bambini potranno scatenare tutta la loro creatività usando gli elementi Action Pack e gli elementi Bat Family Pack inclusi per personalizzare il modello, le minifigure e le armi.

Vi lasciamo ora all’elenco dei set Lego che saranno presto fuori catalogo.

I set Lego che saranno presto fuori catalogo