LEGO: prenota i nuovi set dedicati a Star Wars!

Appassionati di LEGO e Star Wars, abbiamo una notizia incredibile per voi! Infatti, LEGO ha aperto i preorder di tre nuovi set dedicati alla storia saga, di cui uno, in particolare, non potrà che catturare il vostro interesse! Infatti, ad accompagnare il casco da Scout Trooper e il droide Sonda Imperiale troviamo il maestoso casco di Darth Vader!

Composto da 834 pezzi e adatto ad un pubblico di adulti, il casco di Darth Vader può trasformarsi in uno straordinario modello perfetto da esporre sia in casa che in ufficio. Il modello misura 20 cm di altezza, 15 cm di larghezza e 14 cm di profondità, quindi non è necessario avere a disposizione tanto spazio per esporlo con gioia all’interno di una stanza.

Il casco di Darth Vader, dall’incredibile impatto visivo, è dotato di un supporto con targhetta ed è il regalo perfetto da fare (o farsi) a qualsiasi amante della serie di Guerre Stellari. Si tratta di un progetto di costruzione impegnativo e gratificante, in grado di regalare una pausa avvincente e antistress dal mondo reale, magari aiutati anche da altre persone.

Il casco di Darth Vader fa parte di una serie di modelli di caschi LEGO Star Wars collezionabili da costruire ed esporre, che si arricchirà anche del casco da Scout Trooper, anch’esso prenotabile sin da ora. Piuttosto interessante è anche il droide Sonda Imperiale, che ricrea una delle armi utilizzate dall’Impero sul pianeta ghiacciato Hoth.

Ricordiamo che i mattoncini LEGO soddisfano i più elevati standard industriali per assicurare sempre la massima facilità di montaggio e smontaggio. I vari elementi sono rigorosamente testati per garantire che questo modello da esposizione soddisfi i più elevati standard di sicurezza. I nuovi set sanno disponibili dal prossimo 26 aprile e, se foste interessati, vi consigliamo di prenotarli sin dal subito direttamente dai link sottostanti!

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

LEGO: Nuovi set dedicati a Star Wars