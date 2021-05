LEGO Marvel: prenota il nuovo set “Guanto dell’infinito”

Appassionati di LEGO e Marvel, abbiamo una notizia fantastica per voi! Infatti, LEGO ha aperto i preorder di un nuovo set dedicato al magico mondo dei fumetti e cinecomic. In particolare, il set replica il celeberrimo “Guanto dell’infinito” di Thanos, che abbiamo visto all’opera in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Composto da 590 pezzi e adatto ad un pubblico di adulti, il Guanto dell’infinito può trasformarsi in uno straordinario modello perfetto da esporre sia in casa che in ufficio. Il modello misura 31 cm di altezza, 13 cm di larghezza e 11 cm di profondità, quindi non è necessario avere a disposizione tanto spazio per esporlo con gioia all’interno di una stanza.

Il Guanto dell’infinito è dotato di dita mobili, gemme dell’Infinito dai colori vivaci e una targhetta descrittiva attaccata a una solida base, così da evocare perfettamente lo stile accattivante della Marvel.

Il Guanto dell’infinito è una riproduzione perfetta in mattonicini dorati LEGO dell’iconico oggetto che sicuramente attirerà l’attenzione e l’interesse di ovunque venga esposto. Il prodotto è perfetto da posizionare sia in casa che al lavoro e costituisce un magnifico regalo di compleanno, di Natale o qualsiasi altra occasione.

Ricordiamo che i mattoncini LEGO soddisfano i più elevati standard industriali per assicurare sempre la massima facilità di montaggio e smontaggio. I vari elementi sono rigorosamente testati per garantire che questo modello da esposizione soddisfi i più elevati standard di sicurezza. Il set LEGO Marvel “Guanto dell’infinito” sarà disponibile dal prossimo 1° giugno e, se foste interessati, vi consigliamo di prenotarlo sin dal subito direttamente dal link sottostante!

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Clicca qui per prenotare il set LEGO Marvel “Guanto dell’Infinito” «