LEGO Black Friday 2022: super sconti e set esclusivi vi aspettano sul sito ufficiale

Anche LEGO si unisce alla aziende che recentemente hanno lanciato nuove offerte in occasione del Black Friday 2022. Nello specifico, nella pagina dedicata alla promozione trovate tutti i dettagli inerenti agli sconti.

In particolare, effettuando acquisti superiori a 170€, sarà possibile avere in OMAGGIO lo splendido set “Appartamento di Eiffel” con un acquisto di 170€, mentre, con un ordine da 250 euro otterrete il set Tributo a LEGO House. E non è tutto! Infatti, se siete iscritti al programma VIP ed effettuerete un ordine di almeno 200 euro in occasione del Cyber Monday, lunedì 28 novembre, avrete anche una borsa con coulisse per mattoncini.

Ovviamente, oltre a ciò, sono presenti sconti fino al 40% su svariati prodotti. Tra questi, potete trovare, ad esempio, il set LEGO Icons – Optimus Prime, che solitamente viene proposto a 179,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 143,99€, con uno sconto del 20%.

Il set LEGO Icons Optimus Prime, composto da 1508 pezzi, vi permette di riprodurre il celeberrimo leader degli eroici Autobot. Proprio come l’amato personaggio originale dei Transformers, questo modello di Optimus Prime si trasforma da robot a camion e viceversa, grazie i suoi 19 punti di snodo.

Il set LEGO Icons Optimus Prime dispone anche di diversi accessori, inclusi un cubo Energon e un pannello opzionale all’altezza della vita. Le dimensioni finali del modello sono in modalità camion di 15 cm di altezza, 27 cm di lunghezza e 12 cm di larghezza, mentre in modalità robot il modello è alto 35 cm.

Il set LEGO Icons Optimus Prime è anche un ottimo oggetto da esporre ovunque desideriate, in quanto include una placca per rendere omaggio alla propria passione per i Transformers.

Mentre vi lasciamo alla nostra selezione di prodotti in offerte per il Black Friday, vi suggeriamo di consultare la pagina della promozione per visionare il catalogo completo, che potete raggiungere direttamente dal link sottostante. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.