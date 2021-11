LEGO Black Friday 2021: super sconti e set esclusivi vi aspettano sul sito ufficiale

Anche LEGO si unisce alla aziende che recentemente hanno lanciato nuove offerte in occasione del Black Friday 2021. Nello specifico, nella pagina dedicata alla promozione trovate tutti i dettagli inerenti agli sconti.

In particolare, effettuando acquisti superiori a 170€, sarà possibile avere in OMAGGIO lo splendido set “Il Cortile di Babbo Natale”, mentre, acquistando il bellissimo set Star Wars AT-ST si avrà il set “Spada Laser di Luke Skywalker“. E non è tutto! Infatti, se siete iscritti al programma VIP ed effettuerete un ordine di almeno 200 euro in occasione del Cyber Monday, lunedì 29 novembre, avrete anche una speciale coperta in pile.

Ovviamente, oltre a ciò, sono presenti sconti fino al 20% su svariati prodotti. Tra questi, potete trovare, ad esempio, il set Star Wars Raider AT-ST, che solitamente viene proposto a 89,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 62,99€.

Il set Star Wars Raider AT-ST, costituito da 540 pezzi ed adatto a bambini da 8 anni in su, è dotato dello stesso look cannibalizzato della serie TV Star Wars, i Mandaloriani, ha le gambe snodabili, la torretta girevole che si apre per rivelare un interno dettagliato con spazio per una minifigure, più 2 shooter funzionanti. Il set Star Wars Raider AT-ST include anche i personaggi Star Wars del Mandaloriano e di Cara Dune, più le 2 minifigure dei Predatori Klatooinian per dare il via all’azione.

Mentre vi lasciamo alla nostra selezione di prodotti in offerte per il Black Friday, vi suggeriamo di consultare la pagina della promozione per visionare il catalogo completo. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

LEGO Black Friday 2021 – La nostra selezione