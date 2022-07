Le Tartarughe tornano per la fine dell’estate: data d’uscita e nuovo video per The Cowabunga Collection

Le Tartarughe Ninja sono decisamente in forma in questo periodo e stanno prendendo d’assalto il mondo dei videogiochi. I nostalgici erano in attesa di novità sul cofanetto Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, che sono arrivate nelle scorse ore e che ci confermano che potremo mettere le mani sulla raccolta alla fine del prossimo mese di agosto, in coda all’estate.

Con un nuovo video, che potete vedere di seguito, Digital Eclipse e Konami hanno confermato che il 30 agosto sarà il giorno in cui potremo urlare Cowabunga su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Non è l’unica novità diramata, considerando che sviluppatore e publisher hanno anche fatto sapere che i giochi inclusi in questa Collection (li vedremo tra un attimo) avranno anche delle feature aggiuntive, tra cui il multiplayer online.

Ci saranno anche delle migliorie legate alla loro emulazione che ne eleveranno la quality of life: come spesso accade quando vengono rispolverati i classici, ad esempio, potrete riavvolgere il tempo in caso di errori, per non dover vivere la frustrazione di rifare tutto.

All’interno di Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection potrete trovare i seguenti giochi:

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Di recente, gli amanti delle Tartarughe Ninja hanno anche potuto mettere le mani su Shredder’s Revenge, che ci ha colpito in positivo: potete scoprirlo nella nostra recensione ed eventualmente comprarlo su Instant Gaming.