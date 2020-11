Le saghe di Assassin’s Creed e Far Cry in sconto su Ubisoft Store!

Volete ripercorrere l’intera saga di Assassin’s Creed o Far Cry o volete recuperare qualche capitolo che avete perso? Oggi abbiamo un’offerta che fa proprio al caso vostro! Infatti, attualmente su Ubisoft Store potete recuperare entrambe le serie a prezzi scontati!

In attesa di Assassin’s Creed Valhalla, se non avete ancora giocato ad Assassin’s Creed Odyssey ed Assassin’s Creed Origins è la vostra occasione per recuperarli entrambi all’interno del Mythology Pack

Assassin’s Creed Origins, ambientato nell’antico Egitto, vi vedrà vestire i panni di Bayek, l’ultimo dei Medjay, una storica ed antica popolazione considerata come il Guardiano del paese. Una tragedia personale lo costringerà tuttavia a lasciare la sua terra e dare la caccia ai suoi nemici, mentre incontrerà storiche figure impegnate in una guerra per il potere.

Assassin’s Creed Odyssey, ambientato nell’antica Grecia, vede Layla Hassan alla ricerca della Lancia di Leonida, a quanto pare uno degli oggetti dell’Eden dall’enorme potere in possesso di uno dei due personaggi tra cui si può scegliere il proprio protagonista: Kassandra o Alexios, guerrieri spartani cresciuti a Cefalonia (scelta puramente estetica perché entrambi vivono di fatto la stessa identica storyline).

Se invece volete recuperare l’intera serie di Assassin’s Creed, allora il prodotto che fa per voi è l’Animus Pack, che contiene tutti gli episodi della saga in versione completa con tutti i DLC.

Passando a Far Cry, anche in questo caso troviamo il Platinum Pack con tutti gli episodi e, a scalare anche tanti altri pacchetti a seconda dei titoli che vi interessano. Ad esempio, scendendo di un gradino troviamo il Gold Pack, che comprende Far Cry, Far Cry 2, Far Cry 3, Far Cry 3 Blood Dragon, Far Cry 4 e Far Cry Primal.

