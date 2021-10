Le RAM Corsair Vengeance Pro RGB ora a un prezzo bomba su Amazon!

Possedete un case con finestra e cercate un kit di RAM DDR4 in grado di fornire prestazioni elevatissime e, al contempo, illuminare l’interno della vostra configurazione con colori sgargianti? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon sta vendendo il kit di RAM DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro da 32GB ad un prezzo davvero imperdibile!

Le RAM DDR4 Corsair Vengeance RGB PRO hanno una frequenza operativa di 3.600 MHz con CAS 18 e in questo kit otterrete ben 32 GB, suddivisi in quattro moduli da 4 GB, così da sfruttare al meglio le capacità dual channel del vostro processore per massimizzare le performance.

Le RAM DDR4 Corsair Vengeance RGB PRO sono dotate di un’illuminazione RGB dinamica multizona, grazie all’impiego di 10 LED RGB luminosi per modulo personalizzabili tramite il software proprietario Corsair iCue. Inoltre, è possibile sincronizzare l’illuminazione con altri prodotti Corsair RGB, come sistemi di raffreddamento per PC, tastiere e ventole.

Le RAM DDR4 Corsair Vengeance RGB PRO supportano lo standard XMP 2.0, ciò significa che è possibile impostare tutti i valori corretti per avere le massime prestazioni direttamente dal BIOS in maniera facile e veloce.

Per assicurare la massima durata e performance, Corsair ha selezionato scrupolosamente i chip delle memorie impiegate nelle RAM DDR4 Corsair Vengeance RGB PRO per un potenziale esteso in overlclock. Grazie anche al dissipatore in alluminio, le temperature delle RAM DDR4 Corsair Vengeance RGB PRO saranno sempre stabili.

Se avete bisogno di RAM di qualità, si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare questo kit risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

