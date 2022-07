Le migliori smart TV in offerta per il Prime Day 2022

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo delle incredibili offerte inerenti alle smart TV, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

In particolare, tra i vari modelli in sconto vi consigliamo la smart TV LG OLED55C14LB, che potete avere a soli 899.99€, con un imbattibile sconto del 59%. Pertanto, vi consigliamo di approfittarne finché siete in tempo!

La smart TV LG OLED55C14LB è animata dal potente processore 4K α9 di quarta generazione con AI, un chip che sfrutta gli algoritmi di deep-learning per analizzare e ottimizzare i contenuti.

La smart TV LG OLED55C14LB, grazie ad uno splendido pannello OLED da 55″ con pixel auto illuminanti, è in grado di replicare il nero assoluto e fornire un contrasto elevatissimo, oltre a colori incredibilmente realistici.

La smart TV LG OLED55C14LB, grazie alle tecnologie True Cinema Experience con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e Filmmaker Mode, regala un’esperienza audio video immersiva per godersi ogni tipo di contenuto.

La smart TV LG OLED55C14LB è dotata del moderno sistema operativo WebOS che offre numerose app preinstallate ed un ampio store che soddisferà le esigenze multimediali di qualsiasi utente.

Prima di lasciarvi a quelle che sono le migliori offerte relative alle smart TV di questo Prime Day 2022, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito. Buon Prime Day a tutti!

Prime Day 2022: Le migliori offerte sulle smart TV