Le migliori offerte su notebook e Chromebook per il Prime Day di Ottobre su Amazon!

Continuano le offerte dell'Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo delle incredibili offerte inerenti ai notebook e Chromebook

l'accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime

In particolare, tra i vari modelli in sconto vi consigliamo ASUS Chromebook 314, che potete avere a soli 209€, con un imbattibile sconto del 45%. Pertanto, vi consigliamo di approfittarne finché siete in tempo!

Acer Chromebook 314 è lo strumento ideale per chi è alla ricerca di un dispositivo in grado di fornire prestazioni adatte a scuole e compiti d’ufficio e massima portabilità, senza trascurare anche la robustezza e un buon comfort durante la digitazione e visualizzazione dei contenuti.

Acer Chromebook 314 è equipaggiato con un display IPS Full HD da 14″ che vi permette di navigare e occuparvi di tutte le comune operazioni della vita quotidiana in maniera ottimale. Acer Chromebook 314 è anche molto trasportabile, essendo più piccolo di un foglio A4 e pesante solo 1,5Kg.

Ad animare l’Acer Chromebook 314 è un processore Intel Celeron N4020, accompagnato da 4 GB di memoria DDR4 e 64 GB di spazio di archiviazione su eMMC. Nonostante le specifiche tecniche, Acer Chromebook 314 riesce ad offrire un’esperienza utente di primo livello grazie al sistema operativo Chrome OS che ottimizza le varie operazioni e le prestazioni della batteria, tanto da permettere di arrivare sino a 12 ore con una singola ricarica, oltre ad avviarsi in maniera praticamente istantanea.

Prima di lasciarvi a quelle che sono le migliori offerte relative ai notebook e Chromebook di questo Prime Day 2022, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito. Buon Prime Day a tutti!

Prime Day ottobre 2022: Le migliori offerte sui notebook e Chromebook