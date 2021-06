Le migliori offerte Amazon prima del Prime Day

In preparazione al Prime Day, che si terrà il 21 e 22 giugno prossimi, Amazon ha già iniziato a lanciare delle offerte esclusive accessibili solo dagli abbonati Prime, oltre ad offerte lampo in anteprima. Infatti, tra i vantaggi degli abbonati al servizio Amazon Prime troviamo la possibilità di accedere ad offerte dedicate oppure offerte lampo in anticipo rispetto agli altri utenti, permettendovi di avere la priorità sui vostri acquisti prima che il numero di articoli disponibili vada esaurito.

La quantità di prodotti proposti ogni giorno in sconto dal celeberrimo portale e-commerce è davvero vasta, ma, per venire incontro alle vostre esigenze, vi proporremo in questo articolo, che avremo cura di aggiornare quotidianamente, tutte le migliori offerte esclusive o in anteprima per gli abbonati Amazon Prime.

Oltre a ciò, l’abbonamento Amazon Prime, al costo di appena 36 euro all’anno (o 3,99€ al mese), vi fornisce accesso all’enorme catalogo Prime Video, vi permette di ascoltare più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Amazon Music, leggere centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, ottenere contenuti in-game e giochi ogni mese senza costi aggiuntivi con Prime Gaming e altro ancora, come di avere la consegna in un giorno del vostro ordine senza alcun costo aggiuntivo.

Insomma, un servizio eccellente che, proposto ad un costo ridicolo, si ripagherà della spesa in pochissimi mesi, nell’arco di poche spedizioni. Inoltre, i primi 30 giorni sono gratis, quindi potete provare il servizio senza spendere nemmeno un centesimo inizialmente.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Il Prime Day di Amazon si terrà il 21 e 22 giugno. C’è solo un requisito per poter approfittare delle offerte dell’Amazon Prime Day, ed è avere un abbonamento ad Amazon Prime. Se non siete già iscritti a questo servizio e volete sapere tutti i vantaggi che vi offre, trovate i dettagli a questo indirizzo.

