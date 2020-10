Le migliori esclusive PS4 da giocare prima di PS5 | Ottobre 2020

In attesa di poter mettere le mani sulla nuova sfavillante PlayStation 5, in uscita il prossimo 19 novembre, è giunto il momento di tirare le somme sulla console dell’attuale generazione, PlayStation 4. La macchina di casa Sony ha avuto un successo notevole, superando i 110 milioni di unità vendute in tutto il mondo, ed il catalogo di titoli disponibili è davvero sconfinato, lasciando solo l’imbarazzo della scelta ai giocatori.

Il punto forte dell’offerta ludica di PS4, tuttavia, è proprio da ricercare nei suoi titoli esclusivi, vere e proprie gemme che è possibile acquistare, e giocare, solo sulla console di casa Sony e che non mancheranno di divertirvi, impressionarvi ed emozionarvi.

Per aiutarvi a districarvi nell’immenso catalogo di prodotti disponibili, abbiamo realizzato un elenco delle migliori esclusive PS4 che non dovrebbero mai mancare nella collezione di qualsiasi videogiocatore che si voglia definire tale, data la loro incredibile qualità, e che sono obbligatoriamente da giocare prima di passare a PS5.

Per effettuare questa selezione non ci siamo basati solamente sui voti assegnati ai giochi in sede di recensione sulle nostre pagine, ma abbiamo preso in considerazione soprattutto la loro realizzazione complessiva e la riconducibilità immediata al marchio PlayStation. Si tratta, perciò, di videogiochi che saranno ricordati sicuramente in futuro, in certi casi considerati anche capolavori assoluti, ed associabili senza alcun indugio alla macchina di casa Sony.

Migliori esclusive PS4

Bloodborne

Forse una delle prime killer application per Playstation 4, Bloodborne è un action RPG realizzato da From Software, studio già conosciuto per i suoi precedenti lavori relativi all’apprezzata serie Dark Souls, al cui sviluppo ha partecipato anche il famoso Hidetaka Miyazaki. Nel titolo ci troveremo a combattere nell’antica città di Yharnam, flagellata da una strana malattia endemica che si diffonde per strada più veloce del fuoco. Il gameplay, fortemente ispirato a Dark Souls, sprona il giocatore a continuare l’avventura nonostante l’elevata difficoltà. Vi consigliamo di acquistare l’edizione “Game Of The Year”, che comprende il gioco completo originale e l’espansione “The Old Hunters”.

God Of War

Dopo l’incredibile trilogia iniziata su PS2 e continuata su PS3, Kratos torna più feroce che mai anche su PS4, iniziando un nuovo capitolo della sua vita. Lasciatosi alle spalle la sete di vendetta verso gli dei dell’Olimpo, il nostro eroe si rifugia in terra norrena. Tuttavia, la sua pace sarà disturbata da un inaspettato attacco di Baldur, dio della luce norvegese Aesir, che dovrà inseguire e combattere risvegliando l’antica furia del Fantasma di Sparta. A differenza dei precedenti capitoli, questa volta cambia la visuale, ora costantemente alle spalle del personaggio, ed il gameplay. Infatti, a seguirci nella nostra avventura ci sarà nostro figlio, Atreus, che ci darà una mano durante i combattimenti e per la risoluzione degli enigmi. God Of War è un gioco appassionante, lungo ed intenso che vi terrà incollati allo schermo sino ai titoli di coda.

Marvel’s Spider-Man

Uno dei super eroi più amati di sempre approda in grande spolvero in una delle migliori esclusive PS4. Grazie alla maestria di Insomniac Games, autori, tra gli altri, dell’ottimo Ratchet And Clank, vi sembrerà davvero di essere l’arrampicamuri più famoso del mondo. Il titolo ci metterà nei panni di un Peter Parker già esperto che, dopo aver combattuto il crimine per ben otto anni, è in grado di eseguire mosse spettacolari, acrobazie estreme e muoversi con agilità in un mondo aperto che pullula di cose da fare. Non stiamo a dilungarci sulla trama, che vede la presenza di personaggi memorabili in ruoli inaspettati, e vi consigliamo di fare vostro il titolo non solo se siete amanti dell’Uomo Ragno, ma se vi piacciono anche gli action adventure in generale. Oltre al gioco base, è possibile acquistare anche il DLC “la città che non dorme mai”, che permette di accedere a tre capitoli inediti della storia che comprendono sfide e missioni aggiuntive.

Uncharted 4: Fine di un ladro

Sebbene molti dessero per concluse le vicende di Nathan Drake con la sua apprezzata trilogia su Playstation 3, Naughty Dog ha deciso di concedere un’ulteriore avventura all’amato personaggio ed i suoi amici con Uncharted 4: Fine di un ladro. Dopo il ritiro dall’attività di cercatore di tesori, il nostro Nathan, mosso da motivi più personali rispetto al passato, si ritrova ad avere a che fare con il mondo dei ladri in una storia che coinvolgerà anche il fratello, Sam Drake. La maestria degli sviluppatori è evidente nella realizzazione tecnica, assolutamente spettacolare, mentre il gameplay ripropone i classici canoni della serie, basati sull’esplorazione degli ambienti, la risoluzione di enigmi e combattimenti intensi e frenetici, ma offrendo una libertà maggiore grazie alle dimensioni più generose delle aree di gioco. Assolutamente imperdibile.

The Last Of Us – Parte 2

Dopo Uncharted 4: Fine di un ladro, Naughty Dog si è rimboccata le maniche per regalarci quello che anche noi abbiamo definito nella nostra recensione “il manifesto della generazione”. Parlare di The Last Of Us – Parte 2 solo come un videogioco non rende assolutamente giustizia all’opera. Si tratta di un titolo dall’assoluta eccellenza artistica in grado di catturare il giocatore e trasportarlo in un mondo gretto e ricco di insidie, dove i veri nemici non sono solo le creature infette e modificate dal Cordyceps, ma gli altri esseri umani, ormai allo sbando dopo la caduta della civiltà come la conosciamo. The Last Of Us – Parte 2 ci vedrà vestire i panni di Ellie, la ragazza che dovevamo proteggere nel primo capitolo della serie, la quale, con l’aiuto di altri personaggi, dovrà infiltrarsi in un’Atlanta in rovina e combattere le forze del WLF (Washington Liberation Front) e la setta dei Serafiti. Non vogliamo rivelarvi altro sulla trama, ma vi assicuriamo che vi aspetta un viaggio lungo ed emozionante che vi segnerà per sempre. Assolutamente una delle migliori esclusive PS4 da possedere nella propria collezione.

Days Gone

Realizzato da Bend Studios, Days Gone non ha saputo catturare l’attenzione dei giocatori prima della sua uscita, in quanto sembrava il “solito gioco con gli zombie”, ma, fortunatamente, il titolo è riuscito a riscattarsi proprio in occasione della sua commercializzazione. L’opera più ambiziosa ed importante di Bend Studios, infatti, nonostante non si inventi nulla di nuovo, è riuscita a creare un amalgama molto convincente ed in grado di coinvolgere per un numero di ore notevole. Il protagonista è Deacon St. John, un motociclista scapestrato che viveva ai confini della legalità, un eroe tormentato che non si arrende mai e che evolverà nel corso della narrazione. Il mondo aperto di Days Gone è vivo, denso e credibile, ricco di missioni, storie e cura nei dettaglio. Si tratta di un prodotto forse ingiustamente sottovalutato, ma che merita decisamente la vostra attenzione.

Until Dawn

Realizzato da Supermassive Games, Until Dawn appartiene allo stesso filone di giochi d’avventura di Heavy Rain e Beyond: Due Anime, offrendo una libertà illusoria convogliata in binari ramificati, tanti Quick Time Event, pochi elementi dello scenario con cui interagire e scelte multiple che influiscono più o meno pesantemente sugli sviluppi futuri, con un meccanismo definito “effetto farfalla” che determinerà chi sopravvivrà alla notte. La trama vede otto amici bloccati su una baita isolata in montagna che inizieranno a sospettare di non essere soli dopo l’avvenimento di alcuni eventi sinistri. La realizzazione tecnica è di ottimo livello e può contare sulla partecipazione di attori come Hayden Panettiere e Rami Malek. Se vi piacciono gli horror e volete passare diverse ore di tensione, Until Dawn è il gioco che fa per voi! Decisamente una delle migliori esclusive PS4 per gli amanti dei videogiochi di stampo cinematografico.

Blood And Truth

Non potevamo evitare di inserire in questo elenco anche il titolo migliore attualmente disponibile per Playstation VR, il visore per la realtà virtuale di casa Sony, quindi anch’esso esclusiva PS4. Blood And Truth deriva da un’apprezzata demo presente all’interno della compilation Playstation VR Worlds e che gli sviluppatori di London Studio hanno deciso di espandere e far diventare un gioco completo. Nel titolo vestiremo i panni di Ryan Marks, soldato d’elite delle Forze Speciali nel bel mezzo di una missione disperata per salvare la sua famiglia da un ricchissimo e spietato criminale. Grazie all’utilizzo di PS VR e dei controller Move vi sentirete davvero all’interno del mondo di gioco, consentendovi di raccogliere oggetti, sentire le vibrazioni delle armi e ricaricarle come se fossimo nella realtà e molto altro ancora. Se possedete un visore Playstation VR non avete nessuna scusa per non accaparrarvi questa vera e propria gemma.

Death Stranding

Dopo aver abbandonato Konami, il noto game designer Hideo Kojima ha fondato la propria software house, Kojima Productions, e, con l’aiuto di Sony, ha iniziato a lavorare sul suo nuovo progetto, Death Stranding. Per anni abbiamo assistito a criptici ma spettacolari trailer, che mostravano balene spiaggiate, un misterioso bambino collegato al corpo del protagonista ed altro ancora. All’uscita, il prodotto ha diviso gli utenti, tra coloro che l’amavano e quelli che invece l’odiavano per il suo gameplay basato sul trasporto di oggetti da un punto A ad un punto B. Nei panni di Sam Porter Bridges e interagendo con gli altri giocatori in un multiplayer asincrono in cui non ci si incontra mai, gli utenti devono ricostruire il mondo e aiutarsi l’un l’altro per riunire gli esseri umani – che possono arrivare a domani solo agendo insieme. La trama, come da tradizione kojimiana, è piuttosto complessa e vede la partecipazione di attori famosi come Norman Reedus, che veste i panni del protagonista Sam, Mad Mikkelsen, Lindsay Wagner, Lea Seydoux e Margaret Qualley.

Horizon Zero Dawn

Dagli autori della serie Killzone, Guerrilla Games, Horizon Zero Dawn ci trasporterà in un mondo dove la civiltà umana è stata dimenticata, sepolta da una nuova natura selvaggia e vorace, dominata da creature meccaniche dall’origine ignota. Nei panni di una giovane donna, Aloy, dovrete lottare per sopravvivere contro l’emarginazione e portare a galla la vostra identità. Il motore grafico proprietario Decima Engine è in grado di regalare ambienti, personaggi e creature meccaniche di elevata qualità, consentendovi di calarvi in un mondo tanto bello quanto letale. Il titolo viene commercializzato anche nella “Complete Edition” che comprende l’espansione “The Frozen Wilds”.

Ghost Of Tsushima

Ultima grande esclusiva realizzata da Sucker Punch, software house già conosciuta per Infamous: Second Son ed Infamous: First Light, Ghost Of Tsushima è un apprezzato action ambientato nel Giappone feudale. Nel titolo vestirete i panni di Jin Sakai, uno degli ultimi samurai rimasti, pronto a fare qualunque cosa per ridare dignità e libertà alle proprie genti in un contesto storico dove un popolo inerme subisce violenze, razzie, viene torturato e messo in ginocchio dalla sete di conquista dei mongoli. Ghost of Tsushima è probabilmente il miglior gioco sul Giappone mai creato per livello di fedeltà e capacità di saper tratteggiare paesaggi mozzafiato, con alture che si affacciano in declivi che si perdono in orizzonti dipinti dai colori sgargianti della natura in fiore – da quelli brucianti degli aceri al tramonto che spezzano piantagioni e filari, con fitte foreste di bambù dove si perde la bussola, oasi d’acqua termale tra radure profonde e montagne da scalare.

Ratchet & Clank

Realizzato dai talentuosi ragazzi di Insomniac Games, Ratchet & Clank è l’ultimo capitolo della serie originariamente lanciata su Playstation 2. Il titolo si presenta come un action adventure con elementi platform che segue l’esilarante storia dell’amicizia tra Ratchet, meccanico della razza felinoide dei Lombax, ed il ribelle robot sentinella Clank. Il nostro compito sarà quello di salvare la galassia dal presidente Drek, un avido capitalista di Quartu, mondo devastato dall’aumento demografico e dell’inquinamento, disposto a tutto pur di creare un pianeta abitabile, anche a costo di distruggere altri corpi celesti per depredarli delle loro risorse. Il prodotto è un reboot in piena regola della saga, con un gameplay in grado di regalare le stesse soddisfazioni di un tempo e graficamente davvero impressionante, tanto che il risultato finale è molto vicino a quello di un vero e proprio film d’animazione.

